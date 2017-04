Habib El Malki salue la position du Chili sur le Sahara

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a salué, lundi à Rabat, la position «mûre et responsable» du Chili concernant la question de l'intégrité territoriale du Royaume.

Lors d'entretiens, lundi, avec le maire de la région de Maule, au Chili, Pablo Meza Donoso, actuellement en visite au Maroc à la tête d'une importante délégation, il a souligné que le projet d'autonomie proposé par le Maroc en vue de résoudre le conflit artificiel autour du Sahara marocain a été très bien accueilli par la communauté internationale, en tant que solution réaliste, sérieuse et crédible, a indiqué un communiqué de la Chambre des représentants.

Le président de la Chambre des représentants a également passé en revue l'expérience marocaine dans la promotion des attributions et du rôle des collectivités territoriales et la Consolidation de la régionalisation avancée, notamment après l'adoption de la constitution de 2011, qui prévoit la décentralisation, l'instauration des principes de gestions libre et le renforcement de la participation des citoyens dans la gestion de la chose publique et le développement humain durable et intégré, précise le communiqué.

De son côté, Pablo Meza Donoso a exprimé sa satisfaction quant au saut qualitatif qu'ont connu les relations maroco-chiliennes au cours des dernières années, notamment au niveau des relations entre les deux instituons législatives.

Il a, également, fait savoir que les visites des parlementaires chiliens aux provinces du Sud du Royaume ont permis de «prendre connaissance de la situation réelle dans ces régions et de constater le grand développement qu'elles connaissent».

Le maire de la région de Maule a, en outre, souligné l'importance du renforcement des échanges économiques entre les deux pays, caractérisés par leur ouverture sur le commerce extérieur et par leurs expériences importantes en matière de partenariat et de libre-échange.