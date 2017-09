Habib El Malki s’entretient avec le président de l'Assemblée nationale du Monténégro

Le Maroc est considéré comme un modèle de paix et de stabilité dans la région, a souligné, lundi à Rabat, le président de l'Assemblée nationale du Monténégro, Ivan Brajovic, lors d'une entrevue avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki.

A cette occasion, M. Brajovic, en visite de travail au Maroc, a exprimé la volonté de son pays de renforcer davantage les relations bilatérales dans tous les domaines, affirmant que les relations historiques unissant les deux pays remontent à la pré-indépendance du Monténégro.

Il a, ainsi, insisté sur l’importance de consolider la coopération maroco-monté gégrine notamment dans le tourisme, l’agriculture et le domaine maritime, notant que le Maroc est un pays leader en matière d’énergies renouvelables.

De son côté, le président de la Chambre des représentants a mis en avant l’excellence des relations liant les deux pays, précisant que le Maroc a été l’un des premiers pays à reconnaître l’indépendance du Monténégro.

Il a, également, mis en relief la convergence des points de vue des deux pays au niveau de plusieurs questions régionales et internationales, saluant la position du Monténégro concernant l'intégrité territoriale du Maroc.

Après avoir passé en revue les similitudes entre les deux pays, considérés comme des modèles de paix et de stabilité, ayant une position géostratégique importante dans la rive de la Méditerranée, M. El Malki a insisté sur l’intérêt que porte le Maroc aux réformes profondes adoptées par le Monténégro dans les domaines politique, économique et social, outre la promotion des droits de l’Homme dans la perspective d'adhérer dans les années prochaines à l’Union européenne. Lors de cette rencontre, le président de la Chambre des représentants a passé en revue les domaines de coopération entre les deux pays et qui donnent des opportunités importantes dans le domaine industriel, maritime, touristique, agricole et dans les énergies renouvelables, appelant à tirer profit des potentialités dont regorgent les deux pays au service de leur intérêt commun.

Sur le plan parlementaire, il a exprimé sa volonté de hisser les relations entre les deux institutions législatives, soulignant l’importance de renforcer la diplomatie parlementaire en vue d’approfondir la compréhension mutuelle et de consolider la coopération.