Habib El Malki s’entretient avec l’ambassadeur de la République d’Autriche au Maroc

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a eu des entretiens, jeudi, avec l'ambassadeur de la République d’Autriche au Royaume du Maroc, Anton Kozusnik.

Lors de cette entrevue, M. El Malki a fait part de la considération et du respect dont jouit l’Autriche auprès du peuple marocain, soulignant dans ce cadre l’essor économique, culturel et civilisationnel caractérisant ce pays, indique la Chambre dans un communiqué.

Les deux pays partagent les mêmes valeurs de la démocratie et font face à des enjeux communs liés à la lutte contre le terrorisme et l’immigration clandestine, le renforcement de la sécurité et la consécration des réformes dans les différents domaines institutionnels, politiques, économiques et sociaux. Le président de la Chambre des représentants, précise la même source, a passé en revue les différentes dispositions de la nouvelle Constitution, approuvée par le peuple marocain en 2011, fondées en particulier sur la séparation, l’équilibre et la collaboration des pouvoirs, ainsi que sur la démocratie citoyenne et participative et les principes de bonne gouvernance et de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes.

Au niveau parlementaire, M. El Malki a annoncé la création par la Chambre d’un groupe d’amitié parlementaire maroco-autrichienne, tout en appelant au renforcement de la consultation et la collaboration avec le Parlement autrichien.

Il a mis en exergue l’importance de la diplomatie parlementaire dans la promotion des relations entre les deux pays et l’examen des questions et sujets d’intérêt commun.

De son côté, M. Kozusnik a mis en relief les efforts du Royaume en matière de lutte contre le terrorisme et l’immigration clandestine, qui jouissent d’une reconnaissance internationale, tout en saluant les efforts de SM le Roi Mohammed VI en vue de promouvoir la vraie image de la religion islamique tolérante.

L’ambassadeur autrichien a passé en revue, également, les caractéristiques de l’économie de son pays, ainsi que les différents domaines de l’échange commercial, économique et touristique entre l'Autriche et le Maroc.