Habib El Malki préside une réunion du Groupe thématique pour la parité et l’égalité

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki a tenu, mardi à Rabat, une réunion avec le Groupe thématique parlementaire pour la parité et l'égalité.

S’exprimant à cette occasion, il a mis en exergue les avancées considérables du Maroc en matière d'équité entre les sexes, tant sur le plan institutionnel que juridique, notamment avec l'institutionnalisation dans le règlement intérieur du Parlement des dispositions garantissant une plus large représentation de la femme, conformément aux dispositions de la Constitution.

Ce Groupe revêt une importance particulière en tant que mécanisme efficace consolidant les acquis des femmes au niveau législatif, le contrôle de l’action gouvernementale et l’évaluation des politiques publiques et de la diplomatie parlementaire au niveau des centres de décision au sein de la Chambre, a souligné Habib El Malki.

Il a rappelé, à cette occasion, la forte présence de ce Groupe thématique lors de la dernière législature, en accompagnant le travail législatif relatif à l’égalité et la parité, s'engageant à assurer tous les moyens financiers, logistiques et humains nécessaires pour appuyer le Groupe de la législature actuelle dans l’exercice de sa mission.

Pour leur part, les différents membres de ce Groupe, composé majoritairement de femmes parlementaires, ont souligné l’impératif d’œuvrer ensemble pour promouvoir les droits de la femme marocaine et défendre ses intérêts.

Composé de 15 députés, dont 14 femmes, relevant de 7 Groupes parlementaires, le Groupe thématique parlementaire pour la parité et l’égalité a été mis en place pour promouvoir et veiller à l’harmonisation des projets de lois soumis au Parlement avec les dispositions constitutionnelles en matière de droit des femmes et d’égalité des sexes.

Le Groupe veille à promouvoir l’action diplomatique et renforcer le rayonnement international de la Chambre, en participant aux activités de certaines organisations internationales et continentales parlementaires.