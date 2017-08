Habib El Malki fait la radioscopie de la Chambre des représentants

Ainsi que nous l’avions écrit dans notre édition datée de ce samedi-dimanche, le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, avait, entre autres, fait, vendredi dernier à la presse, une lecture sociologique de la composition des députés issus du scrutin législatif du 14 octobre 2017.

En termes d’âge, des statiques indiquent que 202 des 394 parlementaires ont moins de 50 ans, soit 51.3 % des députés. Ainsi, 18 parlementaires ont entre 20 et 30 ans (4,6 %), 54 ont entre 31 et 40 ans (13.7 %), alors que 130 appartiennent à la tranche d’âge oscillant entre 41 et 50 ans. Les données indiquent également que 48,7 % des membres de la Chambre des représentants ont plus de 50 ans (31,7 % des députés sont âgés entre 51 et 60 ans, 13,7 % entre 61 et 70 ans et 3,3 % ont plus de 71 ans).

Habib El Malki a également affirmé que le taux de renouvellement de la Chambre des représentants a atteint 67,5% (266 députés n’étaient pas membres de la Chambre durant la période 2011-2016), alors que les 128 députés (soit 32.49%) l’étaient.

En termes de genre, les statistiques indiquent que le nombre de femmes au sein de cette Chambre a atteint 81, soit 20,5%, soit le taux le plus élevé de l’histoire de cette institution et que ce taux demeure en-deçà des attentes.

Les chiffres concernant le niveau scolaire des membres de l’institution législative confirment que 74,68% d’entre eux ont un niveau universitaire, 19,49% un niveau secondaire, 4,56% un niveau élémentaire et que le taux des députés n’ayant aucun niveau scolaire ne dépasse pas 1,27%.

S’agissant des professions des membres de la Chambre des représentants, les statistiques mettent en avant le fait que les professions libérales arrivent en tête avec un taux de 27,41% (soit 108 députés), suivi par les fonctionnaires avec un taux de 17,51 % (soit 69 députés). En troisième position, se trouvent les enseignants avec un pourcentage de 7,36 % (soit 29 députés). Parmi les membres de cette Chambre, 24 sont retraités (soit 6,09 %) et 4 députés (1,02%) ont déclaré qu’ils n’exerçaient aucune activité professionnelle.

D’autres statistiques relatives aux activités de la Chambre des représentants durant la session du printemps ont été également présentées lors de ce point de presse. En effet, l’institution parlementaire a approuvé une loi organique et 49 projets de loi, alors que 21 propositions de loi et 35 projets de loi sont en instances de discussion au sein des commissions parlementaires.

Par ailleurs, les membres de la Chambre ont présenté 154 amendements concernant le projet de loi de Finances dont 61 (soit 40 %) ont été adoptés. Ce qui atteste de la collaboration constructive entre les pouvoirs législatif et exécutif.

Quant au contrôle de l’action gouvernementale, les députés ont posé 5357 questions dont 3426 orales et 1931 écrites.

La Chambre des représentants a, en outre, consacré 34 séances plénières réparties entre les séances consacrées à légiférer et celles dédiées au contrôle de l’action gouvernementale et à la discussion des rapports des institutions constitutionnelles. La durée de ces séances a dépassé les 74 heures.

Par ailleurs, les commissions parlementaires permanentes ont tenu 149 réunions qui ont duré 420 heures, avec un taux de participation dépassant les 70 %.