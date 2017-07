Habib El Malki conduit la délégation marocaine aux travaux de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, est arrivé jeudi au Luxembourg pour prendre part à la 43ème session de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) qui tient ses travaux du 6 au 11 juillet 2017.

Cet événement qui réunit les Parlements des pays ayant en partage l'utilisation de la langue française coïncide, cette année, avec la commémoration du 50ème anniversaire de l'APF et avec la 8ème édition du Parlement francophone des jeunes.

Le coup d'envoi de ce rendez-vous francophone devait être donné vendredi 7 juillet lors de la réunion du Bureau par les présidents des Parlements présents qui devait passer en revue les diverses activités et questions inscrites à l'ordre du jour de l'organisation au titre de l'exercice en cours.

Le Bureau devait procéder à l'adoption du compte rendu des décisions prises lors de sa réunion tenue au Québec les 2 et 3 février 2016 et présentera les questions qui seront abordées dans le cadre de la 43ème session.

Divers points devaient également être abordés par les membres du Bureau, dont notamment la mise en œuvre des programmes de coopération parlementaire, la réforme des statuts de l'APF et la révision de ses mécanismes de vigilance démocratique.

Le Bureau devait également examiner les accords de partenariat de l'APF ainsi que les travaux des commissions permanentes et les rapports des chargés de mission régionaux, dont celui portant sur la 25ème Régionale Afrique qui s'est tenue à Rabat en mai dernier et à l'occasion de laquelle une délégation de présidents des Parlements africains francophones avait remis à Sa Majesté le Roi la Grand-Croix de l’ordre de La Pléiade: Ordre honorifique de la Francophonie et du dialogue des cultures.

Des contacts bilatéraux seront établis par le Président de la Chambre des représentants avec ses homologues francophones à l'occasion de cette session.