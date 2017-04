Un Forum sur les chaînes de valeurs résilientes et motrices du développement territorial durable sera organisé, jeudi à Meknès, dans le cadre du Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM).

Organisé par le Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, ce forum vise à analyser la durabilité des chaînes de valeurs de la production agricole marocaine et celle des industries alimentaires au regard de leur impact social, environnemental et économique sur le développement agrobusiness du pays.

Réunissant des décideurs, des représentants des institutions financières et des acteurs de l'agrobusiness, le forum se veut une plate-forme de partage d’expériences réussies des chaînes de valeurs agricoles en matière de développement durable, rapporte la MAP.

L'événement se concentrera sur les réalisations du Plan Maroc Vert et vise à favoriser le dialogue entre les acteurs publics et privés, offrant ainsi une occasion exceptionnelle d’identifier les domaines dans lesquels les investissements peuvent soutenir la production agricole, le développement de chaînes de valeurs et le commerce inclusifs.

Organisée sous le thème "Agrobusiness et chaînes de valeurs agricoles durables", la 12ème édition du Salon international de l'agriculture au Maroc soulève la problématique d’un agrobusiness responsable en faveur de la durabilité des chaînes de valeurs agricoles. Cette édition est également marquée par une participation distinguée des pays africains (Sénégal, Algérie, Egypte, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée Conakry, Mali, Mauritanie, Madagascar, Niger, Nigeria, Ouganda, Togo et Namibie) qui souhaitent s’inspirer et tirer profit de l’expérience agricole marocaine.

La présence africaine reflète également l’intérêt particulier que ces pays portent pour l’initiative de l’adaptation de l’agriculture africaine, dite "Triple A", qui vise à réduire la vulnérabilité de l’agriculture du continent face aux changements climatiques et à lier le financement climat à la sécurité alimentaire, à travers des projets prioritaires permettant de valoriser au mieux et de manière durable les ressources naturelles africaines.

Elle comprend ainsi deux volets qui consistent à mettre l’adaptation de l’agriculture africaine au cœur des enjeux des Conférences des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP) et obtenir une répartition équitable des fonds climat entre adaptation et atténuation.

A noter que d’autres pays sont présents à ce salon. Ils viennent notamment de la l’Amérique (Brésil, Mexique, Chili, Pérou, Colombie, Argentine, Canada, Etats-Unis), de l’Asie (Jordanie, Chine, Sri lanka, Japon, Thaïlande, Inde, Vietnam, Palestine, Émirats arabes unis, Arabie Saoudite, Pakistan, Hong Kong, Koweït, Indonésie) et de l’Océanie (Australie).