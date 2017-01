Forum national de l’emploi et de l’entrepreneuriat à Marrakech

La 3ème édition du Forum national de l'emploi et de l'entrepreneuriat sera organisée les 20 et 21 avril prochain à Marrakech, sous le thème "Quelle vision de l’emploi et de l’entrepreneuriat, pour accompagner la marche du Maroc".

Organisée par l’Association "Marrakech Générations", sous l’égide du ministère de l'Emploi en partenariat avec le Conseil de la ville de Marrakech, ce forum s'inscrit dans le cadre de la dynamisation de l'entrepreneuriat et de l'accompagnement de la jeunesse sur le marché de l'emploi, rapporte la MAP.

Ce forum d'envergure nationale devient une plateforme de promotion et de développement de l'emploi et un carrefour annuel de l’entrepreneuriat pour les institutions de développement, les lauréat(e)s d’écoles et de facultés, porteurs de projets et de start-up, vu leur rôle dans la création de l’emploi et de la richesse des nations, indiquent les organisateurs.

Le programme du Forum comprendra en plus de l'espace d'exposition, un programme de séminaires, des ateliers d’employabilité, d'entrepreneuriat, ainsi qu'un concours du meilleur projet innovant.

Le concours du meilleur projet innovant est adressé aux lauréats, porteurs de projets et inventeurs. Les projets sélectionnés bénéficieront d’un accompagnement de la part de groupes économiques qui assument pleinement une responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) exemplaire en tant qu’entreprises citoyennes pionnières de la dynamique économique que connaît le Maroc.

La troisième édition du concours du Forum national de l’emploi et de l’entrepreneuriat accueillera également des entreprises et institutions africaines intervenant dans l’encouragement des start-up et porteurs de projets et ce, pour accompagner la marche du Maroc et contribuer à promouvoir la coopération économique Sud-Sud et dans une perspective de développement compatible avec les donnes du contexte mondial.

La 3ème édition du Forum national de l’emploi et de l’entrepreneuriat connaîtra une large participation des opérateurs nationaux et internationaux et accueillera également des entreprises et institutions africaines intervenant dans l’accompagnement des start-up et porteurs de projets.