Forte volonté de la Chambre des représentants de confronter sa pratique Rencontre de communication des conseillers chargés des affaires parlementaires auprès des différents ministères

Dans une allocution lue en son nom au début d'une rencontre de communication des conseillers chargés des affaires parlementaires auprès de différents ministères organisée à la Chambre des représentants, le président de cette dernière, Habib El Malki, a mis l’accent sur les relations de coopération distinguées établies entre le Parlement et le gouvernement, notant que la Chambre aspire à être à la hauteur des défis et des rôles qui lui sont assignés en vertu de la Constitution.

Il a également mis en exergue la forte volonté de la Chambre de confronter la pratique parlementaire, de manière à permettre la réalisation d’un modèle parlementaire susceptible d’appréhender les nouveautés nationales et internationales.

En vue de concrétiser cette volonté, la Chambre des représentants a mis en place les bases visant à développer son action parlementaire et s’ouvrir sur les nouvelles technologies, parallèlement au renforcement de la communication, la coopération et l’interaction avec le pouvoir exécutif, a-t-il souligné.

Pour sa part, le deuxième vice-président de la Chambre des conseillers, Abdelilah El Halouti, a noté dans une allocution lue au nom du président de cette Chambre, que la relation entre le Parlement et le gouvernement a connu des accumulations témoignant du développement du paysage parlementaire marocain, soulignant que la Constitution de 2011 a institué le principe de coopération et d'indépendance dans la relation entre les pouvoirs, consolidé la place de l’institution parlementaire et instauré une nouvelle génération de missions parlementaires.

Pour sa part, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, a souligné l'attachement du gouvernement à établir une relation de coopération constructive et de communication continue avec le Parlement, en plein respect du principe de séparation des pouvoirs.

Il a également souligné l’importance d'une nouvelle gouvernance de la relation entre le gouvernement et le Parlement, fondée sur l’intérêt général, l'interaction positive avec les initiatives législatives et de contrôle et d’évaluation des politiques publiques, notant que cette rencontre de communication vise à renforcer les mécanismes d’amélioration de l’action législative et de contrôle de l’action gouvernementale et présenter les meilleures pratiques.

Mustapha El Khalfi s’est attardé sur les défis de l’actuelle législature relatifs essentiellement au suivi des engagements présentés par les ministres devant le Parlement, l’accélération de publication des textes d’application des lois promulguées au Bulletin officiel (BO), ainsi que le chantier d'actualisation des législations en vigueur (plus de 500 textes) devenus caducs, compte tenu des dispositions constitutionnelles et des Conventions internationales conclues par le Maroc.

Il a, dans ce cadre, appelé les conseillers chargés des affaires parlementaires à conjuguer leurs efforts de coordination concernant la programmation des projets de loi au sein des commissions et leur suivi, ainsi que la coopération permanente avec les services du ministère chargé des Relations avec le Parlement en vue de garantir l’adoption de ces lois.