Ennakl Automobiles affiche une baisse de 3,4% de son résultat net à fin juin

Au terme du premier semestre 2017, le concessionnaire automobile tunisien, Ennakl, affiche des réalisations en berne, avec un résultat net en dégradation de 3,4% à 86 millions de dirhams (MDH) comparativement à fin juin 2016, commentent les analystes de BMCE Capital Bourse.

A l’occasion de la publication des résultats semestriels du distributeur, doublement coté à la place casablancaise et sur la Bourse de Tunis, les analystes financiers soulignent un retrait de 11,5% des revenus d'Ennakl Automobiles à 743,01 MDH, principalement suite à la baisse de la vente des véhicules neufs de 13,5% à 693,8 MDH, rapporte la MAP.

Dans ce contexte et en dépit d'un allègement de 10,1% à 687,1 MDH des charges d'exploitation, le résultat d'exploitation se déprécie de 22,4% à 60,4 MDH. De ce fait, la marge opérationnelle perd 1,1 point à 8,1%, relève la même source. En revanche, le résultat financier se hisse de 9,8% à 36,4 MDH, tiré seulement par la bonification des produits de placements, a-t-elle noté, ajoutant que le résultat non courant, lui, bondit de 6,1% à 7 MDH, drainé par les produits non récurrents qui s'apprécient de 8,2% à 7,8 MDH.

Sur le plan bilanciel, les réalisations semestrielles de l’importateur et distributeur officiel en Tunisie des marques Volkswagen, Audi, Porsche et Seat font ressortir une dépréciation de 10,1% du fonds de roulement à 125,5 MDH et un recul de l'excédent en fonds de roulement (EFR) de 10,7% à 123 MDH. De même, la trésorerie nette se replie de 10,4% à 248,6 MDH, constituée seulement des liquidités et équivalents de liquidités.

Depuis le début de l’année, le titre Ennakl s’est légèrement déprécié de -1,75%, contre une progression de +43,63% en 2016 et une bonification de +61,43% depuis 2014.