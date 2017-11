Engouement pour la caravane nationale "Sport pour tous" à El Mersa

La caravane nationale "Sport pour tous" qui a fait escale, mercredi à El Mersa (province de Laâyoune), a drainé un public nombreux venu participer aux différentes activités organisées dans le cadre de cette manifestation sportive au stade municipal de la ville.

De l’avis des organisateurs, cet évènement, dont le coup d’envoi a été donné par le wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Yahdih Bouchaab, et la présidente de la Fédération Royale marocaine des sports pour tous (FRMSPT), Nezha Bidouane, a connu "un franc succès" sur tous les plans, à en juger par le nombre important des participants, la qualité d’organisation et l’ambiance chaleureuse dans laquelle s’est déroulé l’évènement.

Cette étape de la caravane "Sport pour tous" a donné lieu à diverses activités dans différentes disciplines notamment le football, le mini-foot, le handball, le basket-ball, le tennis, en plus des compétitions d’athlétisme, des ateliers des arts martiaux et des jeux populaires.

Pour la présidente de la FRMSPT, cette manifestation sportive a pour objectif notamment d’encourager et de généraliser la pratique du sport dans les différentes régions du Royaume.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Bidouane a souligné que l’étape d’El Mersa a connu un franc succès aussi bien sur "les plans d'accueil, d'organisation et de participation", mettant en avant les efforts consentis par l’ensemble des intervenants (autorités locales, élus, cadres et acteurs du secteur du sport) en vue de doter la province d’infrastructures sportives appropriées au profit de la population locale.

Pour sa part, le directeur régional du ministère de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Boulssane, s’est félicité du succès de cette manifestation à laquelle ont pris part quelque 2.000 participants, notant que la caravane offre l’occasion pour encourager les différentes catégories de la société dans la province à la pratique du sport.

Il a noté que cette manifestation sportive, organisée par la FRMSPT, en coordination avec l’ensemble des intervenants dans le secteur du sport dans la province, revêt une importance particulière d’autant plus qu’elle coïncide avec les festivités marquant la célébration de l’anniversaire de la Marche Verte et de la fête de l’Indépendance.

Et d’ajouter que la province de Laâyoune dispose d’infrastructures sportives importantes et diversifiées contribuant au succès des différentes manifestations sportives initiées dans la région.

Pour sa part, le président de la commune d’El Mersa, Badre El Moussaoui, a fait part de sa satisfaction du bon déroulement de cet évènement qui, dit-il, a donné un nouvel élan au secteur sportif dans la ville.

Au terme de cette manifestation, des médailles et des certificats ont été remis aux participants.

La caravane "Sport pour tous", qui avait pris le départ le 22 octobre à Chefchaouen, escale hier à Tarfaya puis à Tan Tan.