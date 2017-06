Election du président du Conseil national et du Bureau politique le 10 juin

Le Premier secrétaire convoque les membres du Conseil national dont la qualité en tant que tels selon la liste publiée lors de la séance de clôture du Xème Congrès national du parti pour l’élection du président du Conseil national et les des membres du Bureau politique, et ce le samedi 10 juin 2017 au siège central de l’USFP ;

Conformément aux décisions du Xème Congrès national et au règlement du parti, l’opération électorale se déroulera selon le programme suivant :

-Début de ladite l’opération pour l’élection du président du Conseil national et du Bureau politique à 10h

-Fin de l’opération à 13h

-Début de l’opération de dépouillement et de l’annonce des résultats.