Edouard Philippe vu par un proche, l’expert en politique internationale, Khalid Bouksib

Au lendemain de la nomination du Premier ministre français Edouard Philippe par le Président de la République Emmanuel

Macron, nous avons eu le privilège d’interviewer Khalid Bouksib.

Cet expert franco-marocain œuvre à entretenir et défendre l’amitié franco-marocaine à travers

des réalisations concrètes, comme la signature du protocole de

coopération entre les villes de

Tanger et du Havre le 21 octobre 2016, qui a fait suite aux

déplacements effectués au Maroc en 2014 et 2016 par le nouveau Premier ministre français.

Libé : Quelle présentation feriez-vous du nouveau Premier ministre français?

Khalid Bouksib : C’est un homme politique capable de dépasser les clivages pour une ambition commune, celle du Président de la République et un homme politique capable de rassembler différentes sensibilités, à l’image de sa gestion de la ville du Havre, du développement de la communauté, et de cette fierté d’être Havrais qu’il a su faire renaître.

Comment peut-on évaluer son expérience en tant que maire de la ville du Havre?

Il faudrait poser la question aux Havrais qui l’ont élu au premier tour des municipales de 2014 avec 52% des voix.

En tant que Havrais, je suis témoin du dynamisme qu’il a insufflé à cette ville. Plusieurs indicateurs le prouvent : l’augmentation du nombre de bateaux de croisière qui font escale au Havre, le nombre de touristes, les entreprises qui y installent leurs sièges une réelle identité havraise qui est fièrement défendue, une meilleure cohésion sociale et une vitalité du débat démocratique au sein de la municipalité.

Avec cette nomination d’Edouard Philippe à Matignon serait-on en mesure de parler d’ores et déjà de cohabitation?

Il s’agit d’un rassemblement de toutes les forces politiques du pays, pour construire une ambition commune au-delà des partis. Ce n’est pas une cohabitation mais une recomposition du vieux paysage politique qui a montré ses limites... il est question d’un dépassement des clivages traditionnels pour le bien commun. Une réponse inédite à la situation du pays... Un changement de paradigme que dicte l’état du pays après cette élection inédite du Président Emmanuel Macron.

Serait-ce aisé pour le nouveau Premier ministre de rassembler et de faire bouger les lignes dans un champ politique en pleine mutation de recomposition?

Nous sommes en pleine période «schumpeterienne» comme le disent certains observateurs politiques français, de «destruction créatrice», voire de «disruption». Car pour créer, il faut mettre en place un nouvel espace d’expression. Ce terme, me semble-t-il, est cher au Président de la République.

Cette nomination aura-t-elle des conséquences sur ses relations avec les Républicains?

Laissons aux responsables politiques LR le soin de s’exprimer à ce sujet. Les premières réactions LR sont plutôt encourageantes.

Quelles seraient les priorités pour le nouveau Premier ministre?

Mettre en œuvre les réformes voulues par le Président de la République (avant la fin de l’année), et avant cela, rassembler en vue des législatives.

Comment peut-on expliquer ce choix d’Edouard par Macron?

Ce choix est en cohérence avec ce que proposait Emmanuel Macron pendant sa campagne. Edouard Philippe réunit à la fois l’expérience, la personnalité, les compétences recherchées par le chef de l’Etat pour ce poste.