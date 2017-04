Driss Lachguar : Notre participation au gouvernement n’est qu’une étape dans notre lutte politique

“L’USFP est appelé à accompagner et à soutenir le processus de réforme mené par S.M le Roi et que la participation du parti au gouvernement n’est qu’une étape normale qui nous permet d’être au cœur de la gestion des affaires publiques. Notre parti est tenu de poursuivre l’action et d’élaborer des programmes en vue de renforcer son attachement au peuple, d’autant plus que sa participation au gouvernement reste une lutte politique et non une fin en soi», telle a été la déclaration faite par le Premier secrétaire, Driss Lachguar, lors de la rencontre des secrétaires régionaux et provinciaux tenue, samedi, au siège central du parti à Rabat.

Le Premier secrétaire, accompagné de membres du Bureau politique, a saisi cette occasion pour faire la part des choses, en annonçant que l’USFP soutient le chef du gouvernement Saad Eddine El Othmani et fera face à tous ceux qui, communément désignés comme faucons du PJD, s’en prennent au parti, en exploitant quelques supports médiatiques. «L’USFP ne saurait pas passer sous silence les méthodes de diffamation et de désinformation que pratiquent ces derniers», a-t-il soutenu.

Driss Lachguar n’a pas manqué de souligner l’importance stratégique des portefeuilles confiés au parti au sein de l’actuel Exécutif, rappelant également la présence qualitative de personnalités ittihadies au sein d’autres institutions nationales, outre la présidence de la Chambre des représentants.

Cette rencontre des secrétaires régionaux et provinciaux intervient une semaine après l’adoption à l’unanimité par la Commission administrative et le Conseil national des projets des documents d’orientation et organisationnel, a précisé Driss Lachguar, en ajoutant que cela s’inscrit dans la dynamique lancée par les structures du parti pour ce qui est des préparatifs du Xème Congrès national, prévu les 19, 20 et 21 mai prochain à Bouznika.

A ce propos, le Premier secrétaire a fait savoir que le Xème Congrès se distinguera des précédents du fait que «des efforts palpables ont été déployés, que ce soit aux niveaux politique, organisationnel ou encore logistique afin que cette étape réponde aux attentes de l’ensemble des Ittihadi(e)s, devant déboucher sur des décisions porteuses d’espoir en vue de développer l’édification démocratique dans le pays et de consolider l’Etat des institutions à même de garantir une vie digne pour le citoyen marocain».

Le Premier secrétaire a également indiqué qu’il faudrait poursuivre les préparatifs du Xème Congrès, «conformément aux décisions prises surtout en ce qui concerne l’élection des congressistes des régions et des provinces. Cette opération élective sera supervisée par le Bureau politique, la Commission préparatoire, ainsi que par les secrétariats régionaux et provinciaux».

Driss Lachguar a, dans ce sens, expliqué que la direction du parti entamera dès le début de semaine l’organisation des rencontres régionales et provinciales en vue d’élire l’ensemble des congressistes. De même qu’il a fait savoir que les organes du parti dans les régions et provinces seront tenus au courant des différentes opérations concernant les cartes, le nombre de voix obtenues et celui des congressistes.

Pour leur part, les secrétaires des régions et des provinces ont appelé tous les Ittihadi(e)s à faire preuve de prudence et de vigilance et à être conscients de l’acuité de l’étape, vu que l’USFP est toujours visé par des adversaires politiques et leurs lobbys médiatiques. Les secrétaires des régions et des provinces ont, par ailleurs, manifesté leur soutien unanime à la direction du parti, avant d’exprimer leur reconnaissance des efforts déployés par ladite direction afin que l’USFP soit représenté honorablement sur la scène politique.