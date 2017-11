Tramway



Samedi 18 novembre, au niveau du carrefour Zénith, une automobiliste a grillé le feu rouge et est venue percuter la rame qui était en mouvement. Cela a provoqué le déraillement de la rame. Les équipes d’intervention de RATP Dev Casablanca, ainsi que la police et la Protection civile ont rapidement été dépêchées sur les lieux.

Aucun blessé n’est à signaler. L’automobiliste a été transportée à l’hôpital par mesure de prévention. Les dégâts matériels sont importants. Les équipes de maintenance RATP Dev Casablanca ont été à pied d’œuvre pour procéder au réenraillement de la rame.

RATP Dev Casablanca présente ses excuses aux clients voyageurs pour les retards engendrés sur la ligne et déplore que cette perturbation du fonctionnement du Tramway de Casablanca soit à nouveau provoquée par l’irresponsabilité d’un automobiliste non respectueux du Code de la route.



Drogue



Une bande criminelle spécialisée dans le trafic de drogue dure et le blanchiment d’argent a été démantelée par les éléments de la Garde civile espagnole qui a saisi, lors de cette opération, 10 kg de cocaïne, 3 kg de hachich, 21 véhicules et une grande somme d’argent en liquide.

Trois Colombiens, dont une femme, trois Espagnols et un Marocain ont été arrêtés dans le cadre de cette opération baptisée "Tridentis", menée par la Garde civile espagnole aux Iles Canaries, indique samedi un communiqué de la Garde civile, ajoutant que les membres de ce réseau faisaient passer de la drogue, soigneusement dissimulée, dans les doubles fonds de véhicules. L'opération "Tridentis" avait commencé en février dernier, suite à des informations recueillies sur une organisation criminelle active à Las Palmas et qui a commencé à développer ses activités aux Iles Canaries, explique la même source.



Tanger



La police judiciaire de Tanger a procédé vendredi à l’arrestation d’une personne, aux antécédents judiciaires, pour son implication présumée dans une affaire en relation avec plusieurs vols qualifiés dans des commerces, des maisons et des agences bancaires et un meurtre avec préméditation accompagné de vol.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué samedi dans un communiqué que l'individu en question a été interpellé par les services de police pour sa présumée implication dans une tentative de vol survenue le 13 novembre courant dans une agence bancaire avant que l’enquête ne révèle son implication dans 16 opérations de vols qualifiés ayant visé des points de vente de puces GSM, des bureaux de change, des commerces et des maisons dans la ville de Tanger. Selon l’enquête, l’intéressé, un sans domicile fixe de 20 ans, est également soupçonné d’implication dans un vol qualifié dans une villa située au quartier tangérois de Malabata en janvier 2015, après avoir violenté, avec trois autres complices, le veilleur de nuit, ce qui a entraîné la mort de ce dernier par strangulation.