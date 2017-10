Attijariwafa Bank primée à Washington

Attijariwafa Bank a reçu, samedi à Washington, deux prix des "World's Best Bank Awards 2017", décernés annuellement par le magazine spécialisé américain "Global Finance".

La banque marocaine s'est distinguée dans les catégories de "Best Bank" et "Best investment Bank" récompensant respectivement les meilleures banques et meilleures banques d'investissement par pays.

Les deux prix ont été remis à Mme Dounia Zine, responsable des Financial institutions Network management au sein d'Attijariwafa Bank, lors d'une cérémonie spéciale organisée au National Press Club, en marge des réunions annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale.



Jouahri reçoit le prix du "Meilleur gouverneur de banque centrale au monde"

Le prix du "Meilleur gouverneur de banque centrale au monde", décerné par le magazine spécialisé américain "Global Finance", a été octroyé, samedi à Washington, au wali de Bank Al Maghrib, Abdellatif Jouahri.

Le prix a été reçu par Anis El Youssoufi, responsable du Département des relations internationales au sein de Bank Al-Maghrib, au nom de M. Jouahri, lors d'une cérémonie spéciale organisée au National Press Club, en marge des réunions annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale.

M. Jouahri s’est distingué au "Central Banker Report Cards 2017", un classement annuel établi par le magazine, en obtenant la note "A" (performance excellente), qui le place au sommet de la liste au même titre qu’une poignée de gouverneurs de banques centrales, à l’instar de ceux des Etats-Unis, de Taiwan et d’Australie.

Ce classement, qui évalue les performances des gouverneurs de 83 pays clés en plus de l'Union européenne depuis 1994, est basé sur une échelle allant de "A" à "F" ("A" pour "performance excellente" et "F" pour "Echec total").

Dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Abdellatif Jouahri est le seul, avec les gouverneurs des banques centrales du Liban et d’Israël, à avoir réussi à se hisser cette année au top de ce classement mondial, qui prend en compte les performances en matière de contrôle de l’inflation, de croissance économique, de stabilité monétaire, et de gestion des taux d’intérêt.

Au cours de cette cérémonie, qui coïncide cette année avec le 30ème anniversaire du magazine, d'autres institutions financières ont été primées dans d'autres catégories de prix.