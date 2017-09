Asphyxie

Un couple a trouvé la mort dans un appartement à Agadir suite à une intoxication au monoxyde de carbone, selon un diagnostic préliminaire.

Une source de la police a souligné que les premiers éléments de l'enquête indiquent que l'homme et sa conjointe auraient péri par asphyxie suite à l’inhalation de gaz butane dans le domicile d'un proche auquel le couple rendait visite. C'est ce dernier qui a découvert les corps inertes et alerté la police.

Les dépouilles mortelles ont été acheminées dimanche à la morgue de la ville pour les besoins de l'autopsie. Une enquête a été ouverte par les services de la police sous la supervision du parquet compétent, pour élucider les circonstances du drame.



Hommage

Une stèle à la mémoire des soldats marocains ayant combattu lors de la bataille de la Marne en 1914 a été inaugurée, samedi dans la commune de Chauconin-Neufmontiers, en région parisienne, en présence de plusieurs personnalités marocaines et françaises.

Réalisée grâce à une initiative de la mairie de Chauconin-Neufmontiers, en collaboration avec des associations locales dont l’Association Mode d’emploi, cette stèle vise à rendre hommage et à honorer la brigade marocaine qui a combattu aux côtés des troupes françaises lors de la bataille de la Marne de septembre 1914 et qui avait contribué par son courage et sa bravoure à briser l’avancée de l’ennemi sur Paris.

A rappeler que cette même commune avait connu en 2011 l’inauguration d’une randonnée historique de 7 km à travers champs et bois en 8 étapes clés qui retracent le parcours de la brigade marocaine lors de la bataille de septembre 1914.