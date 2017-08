Effondrement



Un petit immeuble menaçant ruine s’est effondré, mardi en fin d’après-midi, au quartier Derb Kabir à Casablanca, faisant un seul blessé léger, a-t-on appris auprès de la Protection civile.

Les équipes de secours n’ont découvert aucune autre victime sous les décombres de l’habitation, précise-t-on de même source.

La propriétaire du bâtiment de trois étages a averti, il y a trois jours, les résidents de l’urgence de quitter les lieux, avait assuré le frère de la victime.

Un véhicule stationné à proximité a été endommagé par les débris de l’effondrement, a-t-on constaté.



Nador



La brigade de police judiciaire relevant de la préfecture de police de Nador, a démantelé une bande criminelle spécialisée dans le trafic international de drogues et procédé à la saisie 12,189 kg de cannabis (chira). Cette opération a également abouti à l'arrestation de six membres présumés de la bande (âgés de 20 à 57 ans), à la suite des perquisitions menées par les services de police dans trois maisons au niveau de la commune rurale d'Ammejjaou (province de Driouc) qui servaient de lieu de stockage des drogues, indique un communiqué de la DGSN, notant que les perquisitions ont abouti à la saisie de 19 véhicules de différents types, dont trois voitures de transport de marchandises au bord desquelles une quantité de drogues a été retrouvée, ainsi qu'une somme de 3.878.950 DH. Les inspections ont aussi permis la saisie d'un zodiac utilisé dans le trafic international de drogues, des équipements électroniques de navigation maritime, des moteurs de bateaux à grande vitesse, un atelier dédié à leur entretien et leur montage, ainsi qu’un fusil de chasse et 56 cartouches, précise la même source.