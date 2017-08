Chira



9 kg de chira ont été saisis, dimanche au point de passage de Bab Sebta, lors d'une opération qui s'est soldée par l'arrestation d'un ressortissant marocain, a-t-on appris de source douanière.

Lors d'une opération conjointe de contrôle, les services de la douane et de la police ont procédé à la saisie de cette quantité de drogue, soigneusement dissimulée dans le tuyau d'échappement d'un véhicule immatriculé au Maroc, que le mis en cause tentait de faire passer vers le préside occupé de Sebta, a-t-on précisé de même source, ajoutant que les autorités compétentes ont ouvert une enquête pour élucider les circonstances de cette affaire.

Dans une autre opération, les éléments de la douane ont avorté, le même jour, une tentative de sortie illégale de 11.500 euros qu'un ressortissant marocain tentait de faire passer de manière illégale, vers le préside occupé de Sebta, sans avoir une autorisation préalable auprès des institutions financières compétentes.



Marrakech



Les services sécuritaires de la préfecture de police de Marrakech ont interpellé durant la période s'étalant du 10 au 20 août, 658 personnes recherchées pour différents délits et crimes.

Selon un communiqué de la préfecture de police, dont copie est parvenue à la MAP, il a été procédé aussi à l'arrestation de 862 personnes en flagrant délit et 19 autres en possession d'armes blanches dans des conditions suspectes.

La même source ajoute que les services sécuritaires ont procédé au contrôle d'identité de 7.321 personnes, dont 280 autres ne possédant pas de cartes nationales d'identité, et ont porté assistance à 368 personnes dans le cadre d'affaires de mendicité et de vagabondage, en plus de 61 personnes souffrant de maladies mentales qui ont été soumises à des établissements sanitaires spécialisés.