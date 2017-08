Placement de 5,3 MMDH d'excédents de trésorerie

La Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Économie et des Finances, a lancé mardi deux opérations de placement des excédents de trésorerie avec prise en pension d'un montant global de 5,3 milliards de dirhams (MMDH).

Il s'agit d'un placement sur une journée d'une valeur de 4,3 MMDH et au taux moyen pondéré de 2,45%, a indiqué la DTFE dans un communiqué publié sur le site du ministère.

Le second placement, d'un montant de 1 MMDH, porte, quant à lui, sur une durée de 3 jours, à un taux moyen pondéré fixé à 2,37%, a ajouté la même source.



Souscription de bons de Trésor pour 1,230 MMDH

Un montant de 1,23 milliards de dirhams (MMDH) a été desservi sur un total de 6,570 MMDH, lors de l'opération d'émission de bons de Trésor par adjudication du 15 août 2017, a indiqué la Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Économie et des Finances.

Il s'agit de valeurs d'une maturité de 13 et 52 semaines, ainsi que de 2 ans, qui portent des montants respectifs de 300 millions de dirhams (MDH), 630 MDH et 300 MDH avec des taux respectifs de 2,19%, 2,367% et 2,479%, a précisé la DTFE sur le site électronique du ministère, ajoutant que le règlement des bons souscrits interviendra le 22 août 2017.