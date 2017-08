Accidents

Vingt-neuf personnes ont été tuées et 1.740 autres blessées, dont 86 grièvement, dans 1.296 accidents de la circulation survenus en périmètre urbain durant la semaine allant du 31 juillet au 6 août. Ces accidents sont principalement dus au défaut de maîtrise des véhicules, à l'inadvertance des piétons et des conducteurs, au non-respect de la priorité, à l'excès de vitesse, au changement de direction non-autorisé, au non-respect des feux de signalisation et du stop, à la circulation sur la voie gauche et en sens interdit, au dépassement non-autorisé et la conduite en état d'ivresse, indique un communiqué de la DGSN. 34.635 contraventions ont été établies 9.941 procès-verbaux soumis au parquet et 24.694 amendes transactionnelles ont été recouvrées pour des sommes ayant atteint 5.116.900 dirhams. 4.932 véhicules ont été mis en fourrière municipale et 267 véhicules ont été retirés de la circulation.



Produits

périmés

Un total de 36 tonnes et 578 kg de produits périmés ou impropres à la consommation a été saisi durant le mois de juillet, au niveau de la région de Rabat-Salé-Kénitra, indique la direction régionale de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA).

Les produits périmés saisis et détruits ont concerné, notamment, les viandes rouges et abats (21.102 kg) et blanches (11.037 kg), les produits laitiers (2.053 kg), margarine de table (1.471 kg), produits de charcuterie (341 kg), conserves végétales (495 kg), thé (36 kg), œufs de consommation (34 kg), fruits et légumes frais (5 kg), biscuits et pâtisseries (3 kg) et miel (1 kg), précise, dans un communiqué, l'ONSSA Rabat-Salé-Kénitra.



Héliportage

Un enfant de 3 ans, qui se trouvait dans un état critique, a été évacué, mardi par hélicoptère médicalisé, de l'hôpital provincial d'Al-Hoceima, vers le Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI d'Oujda.

Victime d'un grave accident de la circulation, l'enfant a été admis à l'hôpital provincial d'Al-Hoceima, où un staff médical lui a prodigué les soins nécessaires, avant de décider son évacuation d'urgence vers le CHU Mohammed VI d'Oujda, à bord de l'hélicoptère médicalisé, eu égard à la gravité de son cas, indique un communiqué du ministère de la Santé.

Une équipe médicale et paramédicale relevant du CHU Mohammed VI d'Oujda a été dépêchée à Al-Hoceima, en vue d’accompagner l'enfant à bord de l'hélicoptère médicalisé, affirme la même source.