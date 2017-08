Accidents

En périmètre urbain durant la semaine allant du 24 au 30 juillet, dix-neuf personnes ont été tuées et 1.716 autres blessées, dont 54 grièvement, dans 1.247 accidents de la circulation principalement dus, entre autres, au défaut de maîtrise des véhicules, au non-respect de la priorité, à l’excès de vitesse, et la conduite en état d’ivresse, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Les services de sûreté ont, en outre, enregistré 33.507 contraventions et établi 9.281 procès-verbaux. 24.226 amendes transactionnelles ont été recouvrées, et les sommes perçues ont atteint 5.046.200 dirhams. Il a été procédé à la mise en fourrière de 3.753 véhicules, la saisie de 5.324 documents et au retrait de la circulation de 204 véhicules.



DGAPR

La direction de la prison locale Ain Sebaa 1 a réfuté les allégations colportées sur les réseaux sociaux, selon lesquelles des détenus auraient été “contraints” à présenter des demandes de grâce, indique un communiqué de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR). Réagissant à un enregistrement audio en tarifit, diffusé sur le net et attribuant à Abdelali Houd, détenu dans le cadre des événements d’Al-Hoceima, des propos selon lesquels la direction de l’établissement aurait “contraint les prisonniers à présenter des demandes de grâce”, la DGAPR a assuré que le détenu concerné a nié, dans une déclaration écrite, toute relation avec ledit enregistrement, qu’il a qualifié de “truqué”, tout en fustigeant cet acte. La direction de la prison locale d’Ain Sebaa 1 dénonce ce genre d’actes visant à “semer le trouble en colportant des faussetés et en les attribuant aux détenus à leur insu”.



Medi 1

La Radio Méditerranée Internationale, Medi 1, se positionne en tant que première radio d’information généraliste sur le paysage audiovisuel marocain, à la faveur d’une audience estimée à 3,3 millions d’auditrices et auditeurs par jour, selon le dernier rapport de mesure d’audience Radio au Maroc rendu public mardi. Durant le mois sacré de Ramadan, Medi 1 a été la radio d’information généraliste la plus écoutée au Maroc avec une audience cumulée de 10,5%, en progression de 6% par rapport à Ramadan 2016, a-t-on indiqué. Créée en 1980, Medi 1 est une radio à vocation internationale diffusée en langues arabe et française.