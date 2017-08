Wissam

Le professeur Adnane Remmal a été décoré du Wissam alaouite «Al Kafaa Al Fikriiya » à l’occasion de la Fête du Trône un mois et demi après avoir reçu un prestigieux prix, celui du public de l’inventeur européen par l’OPE (Office européen des brevets). Cette double consécration, grande fierté nationale, intervient après la découverte par le professeur Remmal d’un antibiotique boosté par des huiles essentielles, un médicament qui sera entièrement développé au Maroc et plus particulièrement par le laboratoire marocain SOTHEMA qui, depuis un plus de six ans, a accompagné le professeur en investissant dans le développement galénique et clinique de ce concept révolutionnaire qui a placé le savoir-faire marocain au-devant de la scène internationale.



Marrakech

Les services sécuritaires de Marrakech ont procédé en fin de semaine à l’arrestation d’un individu accusé de trafic de psychotropes.

Selon une source sécuritaire, le mis en cause a été arrêté suite à l’exploitation de renseignements par la Brigade de lutte contre les stupéfiants relevant du service préfectoral de la police judiciaire, et des investigations profondes et des opérations de filature, qui se sont soldées par son interpellation en flagrant délit en possession d’une quantité de psychotropes de type "Ecstasy". La perquisition de son domicile a permis la saisie de 15 g de cocaïne, 78 comprimés psychotropes, en plus de 90g de résine de cannabis et des équipements utilisés dans cette activité illicite.



Arrestation

La Brigade touristique relevant de la préfecture de police de Marrakech a mené durant les trois dernières semaines de juillet plusieurs opérations dans le cadre de la lutte contre la criminalité et qui se sont soldées par l’arrestation de nombreux individus pour différents délits et crimes. Selon une source sécuritaire, ces opérations ont permis d’arrêter 22 personnes recherchées, 18 pour agression sur la voie publique, 10 en flagrant délit de vol, 9 pour coups et blessures, 4 autres pour harcèlement sexuel et une personne pour viol.

La Brigade touristique accompagne les groupes touristiques au niveau des espaces touristiques, des monuments, et des quartiers de la médina tout en assurant leur protection dans le cadre d’une stratégie quotidienne vu l’importance que revêt le secteur touristique dans la ville.