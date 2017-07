Oujda

Plusieurs projets de développement ont été lancés, dans des communes relevant de la préfecture d’Oujda-Angad, à l'occasion de la célébration du 18ème anniversaire de l'accession de SM le Roi Mohammed VI au trône de Ses glorieux ancêtres.

Ainsi, le wali de l’Oriental, gouverneur de la province d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai a procédé en compagnie du président du conseil régional, Abdenebi Bioui, au lancement d’une opération de plantation d’amandiers sur une superficie de 400 ha au niveau de la commune rurale de Beni Drar. Le projet mobilise une enveloppe budgétaire de 10,2 MDH.

Ce projet, qui s’étale sur deux ans, profitera à plus de 200 agriculteurs et devrait atteindre une capacité de production de 1,5 tonne par an. Le revenu de l’agriculteur devrait également passer de 600 à 13.900 DH/Ha. Dans la commune d'Ibn El Oualid, il a été procédé au lancement des travaux de réalisation d’un terrain de rugby pour un coût global de 12 MDH.



Khémisset

Deux ambulances, des véhicules de transport scolaire et sportif ont été remis, dimanche, par le gouverneur de la province de Khémisset, Mansour Kartah, au profit des communes de Khémisset, Ait Mimoune et Boukchmir, à l’occasion de la célébration de la fête du Trône et dans le cadre de l’appui au secteur de la santé, de l’enseignement et du sport. La Commission provinciale pour le développement humain a exécuté le programme transversal pour équiper les communes de la province par ces véhicules pour un montant global de 2.400.000 Dh, dans le but d’assurer les services médicaux de proximité, appuyer les activités sportives, lutter contre l’abandon scolaire et soutenir la scolarisation en milieu rural. L’INDH) a contribué à ce projet avec un montant de 2.060.000 Dh, et les collectivités territoriales (Khemisset-Ait Mimoun-Boukchimir) avec une enveloppe budgétaire de 340.000 Dh.



Agadir

A l'occasion du 18ème anniversaire de la Fête du Trône, la préfecture d'Agadir Ida Outanane a vu l'inauguration et le lancement de plusieurs projets de développement socioéconomique par le wali de la région Souss-Massa, Ahmed Hajji. Le secteur hôtelier, l'un des domaines clés de l'économie régionale, s'est consolidé par l'ouverture d'un nouvel établissement haut de gamme qui a nécessité un investissement de 150 millions de dirhams. Edifié sur deux hectares dans le secteur balnéaire, ce boutique-hôtel du groupe Dounia Hôtels offre une centaine de suites et de chambres, des cafés et restaurants à thème, un spa, ainsi que divers lieux d'animation et de points de vente. L’établissement emploie plus d'une centaine d'employés, en majorité des lauréats des établissements de formation hôtelière.

Dans le cadre du renforcement de l'accès des personnes démunies aux soins de santé, il a été procédé à l'inauguration d'un centre de soins de santé primaires dans le quartier Hay Mohammedi et à la remise de plusieurs bus scolaires, d’une ambulance et d'autres engins à différentes communes rurales de la préfecture d'Agadir Idaoutanane.