Kénitra

Les éléments de la brigade de motards relevant de la préfecture de police de Kénitra, ont arrêté, lundi, deux personnes multirécidivistes pour leur implication présumée dans des actes de vol avec violence au quartier Saknia et dans les zones périphériques à proximité de la ville.

Les opérations de pointage dans la base de données relevant des services de sûreté de Kénitra ont démontré que les deux suspects faisaient l'objet d'un ordre de recherche dans le cadre de 15 affaires pénales, relatives au trafic de drogues, vol avec violence, coups et blessures à l'aide de l'arme blanche et tentative d'enlèvement, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, précise la même source, ajoutant que les recherches et les investigations se poursuivent pour établir l'ensemble des actes criminels qui leur sont reprochés.



Casablanca

Les services de la préfecture de police de Casablanca ont procédé, mardi matin, à l'arrestation d'un individu, âgé de 19 ans, soupçonné d'être impliqué dans l'agression d'un homme et le vol avec violence, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

La DGSN précise dans un communiqué qu'un individu a paru, dans une vidéo relayée par des sites électroniques, en train de voler le téléphone portable de la victime sous la menace de l'arme blanche. Les investigations menées par les services de sécurité ont permis de déterminer la date et le lieu de l'agression dont a été victime un soldat exerçant à Casablanca, survenue le 19 juillet courant dans l'ancienne médina, précise la DGSN, ajoutant que le suspect, aux antécédents judiciaires pour des affaires de vol avec violence, a été appréhendé après son identification.



Sidi Bennour

Les éléments de la police judiciaire du district Hay Hassani à Casablanca ont procédé, lundi après-midi, en collaboration étroite avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national, à l'arrestation de deux individus à Sidi Bennour et à El Jadida, soupçonnés d'être directement impliqués dans le vol d'une voiture avec violence dont avait été victime une femme à Casablanca, a indiqué, mardi, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'un des deux suspects s'est attaqué à la victime en recourant à la violence pour voler ses objets, alors que son complice, aux multiples antécédents judiciaires, a participé au vol et tenté de vendre la voiture volée, précise la DGSN dans un communiqué.