La Bourse de Casablanca entame la semaine en légère hausse

La Bourse de Casablanca a démarré la semaine en légère hausse, ses deux principaux indices, Masi et Madex, grignotant 0,03% chacun, en début de séance.

Vers 09h38 (GMT+1), le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, avançait à 12.123,83 points, alors que le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, totalisait 9.926,97 points.

Contre la tendance, l'indice international FTSE CSE Morocco 15, comprenant les grandes capitalisations les plus liquides, ainsi que le FTSE Morocco All-Liquid cédaient respectivement 0,19% à 11.595,19 points et 0,10% à 10.357,23 points.

En Europe, les principales Bourses évoluent en baisse au cours des premiers échanges, avec un net recul pour le compartiment automobile et certaines valeurs du secteur de la sécurité numérique. A Paris, l'indice CAC 40 perd 0,11% à 5.112,06 points vers 07h35 GMT. A Francfort, le Dax cède 0,38% et à Londres, le FTSE abandonne 0,43%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro perd 0,21%, le FTSEurofirst 300 lâche 0,11% et le Stoxx 600 recule 0,12%.



Le Trésor place 2,9 MMDH d'excédents

La Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Economie et des Finances, a lancé vendredi, une opération de placement des excédents de trésorerie d'un montant de 2,9 milliards de dirhams (MMDH).

Il s'agit d'un placement avec prise en pension sur une durée de 3 jours, souscrit à un taux moyen pondéré de 2,25%, a indiqué la DTFE dans un communiqué publié sur le site du ministère.