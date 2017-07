Le Trésor place 7,1 MMDH d'excédents de trésorerie

La Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Economie et des Finances, a lancé lundi trois opérations de placement des excédents de trésorerie d'un montant global de 7,1 milliards de dirhams (MMDH).

Il s'agit d'un placement avec prise en pension d'une valeur de 4,1 MMDH, portant sur une durée d'un jour et souscrit à un taux moyen pondéré de 2,73 %, indique la DTFE dans un communiqué publié sur le site du ministère.

Le second placement, avec prise en pension sur une durée de 2 jours, porte sur une somme de 2 MMDH à taux moyen pondéré fixé à 2,41%, ajoute la même source.

Le troisième placement avec prise en pension d'une valeur de 1 MMDH, porte sur une durée de 7 jours et est souscrit à un taux moyen pondéré de 2,45 %, précise la même source.



Le Marché des créateurs sous le signe de l’été

Encouragé par le succès des précédentes éditions, le Marché des Créateurs s’installe une troisième fois à Anfa place pour révéler de nouvelles surprises, du 14 juillet au 15 août 2017. Le thème choisi pour cette 3ème édition du Marché des Créateurs est de circonstance puisqu’il est entièrement consacré à l’été. Ainsi, les passionnés de la mode et des bonnes affaires pourront à nouveau trouver leur bonheur et étancher leur soif de découverte de nouvelles créations aussi originales les unes que les autres lors de ce MDC spécial été à Anfa place Shopping Center.

A noter que durant toute la période du Marché des créateurs spécial été, plusieurs exposants marocains seront présents dans cet espace entièrement consacré aux créations locales. Il sera dédié aux vêtements, beachwear et accessoires de plages (Dakarai, Handy Trendy,…), aux bijoux, aux cosmétiques, ou encore aux protections solaires (Siwar, Crystalia, Yazine, Pharmacie…).

Repérer des marques marocaines et leur permettre de booster leur notoriété fait partie de l’un des objectifs du Marché des créateurs. Par ailleurs, souligner la richesse des créations de notre pays tout en proposant l’une des meilleures offres shopping de la ville de Casablanca est un défi que seule la destination mode et lifestyle préférée des Casablancais pouvait relever.