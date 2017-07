Oujda

L'Université Mohammed 1er à Oujda a organisé, samedi, une journée sur le partenariat université-entreprises sous le thème "Recherche et développement au service de l’entreprise" dans le cadre des efforts visant la promotion de l'investissement et l'encouragement de l'entreprise et de l'ouverture de l'université sur son environnement socioéconomique.

A cette occasion, le président de l'Université Mohammed 1er à Oujda, Mohamed Benkaddour, a indiqué que cette rencontre s’assigne pour objectif de mettre le savoir, la recherche scientifique et l'innovation ainsi que les moyens de l’université au service des entreprises afin de les accompagner et d'améliorer leur compétitivité, ce qui aura un impact positif sur le développement économique et la création d'emploi dans la région.



Agadir

La compagnie aérienne Air France a entamé son premier vol direct sur Agadir, à partir de l'aéroport Charles-de-Gaules. Selon le Conseil régional du tourisme (CRT) d'Agadir, le vol s’effectuera régulièrement à bord d'un Airbus A320. Cette ligne directe sera opérée à raison de trois fois par semaine (mardi, jeudi et samedi), avec l'ambition de booster les arrivées en provenance notamment du marché français, traditionnellement une clientèle importante pour Agadir.



Rabat

Le 5ème Symposium africain du paysage et de l’environnement s’est déroulé, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI le 13 et le 14 juillet 2017 au Centre de conférence de la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation et de formation de Rabat sous le thème «Apprendre le paysage - Paysages d'apprentissage».

Cette 5ème édition a exploré la formation au métier de paysagiste d’une part, et d’autre part, les enseignements qu’offre le paysage, sur les plans culturel, historique et celui des traditions, des coutumes et des pratiques. Placé sous les égides de quatre ministères de tutelle (Education, Habitat, Agriculture et Energie), ce Symposium, une première au Maroc, a réuni une palette d’experts nationaux et internationaux en matière de paysage et d’environnement.