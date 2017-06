Baccalauréat

L’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) Drâa-Tafilalet vient de lancer à titre d’expérimentation une technique de dématérialisation de la correction des copies des examens du Baccalauréat 2017 avec pour objectif d’améliorer la qualité de l’opération de correction et d’assurer la crédibilité des résultats. La technique consiste à numériser la copie de l’examen du candidat, à télécharger son contenu et à le transmettre ensuite au correcteur via un système Intranet sécurisé.

La collecte et le contrôle des notes obtenues par chaque élève se fait sur la base d’un logiciel qui achemine les données recueillies vers un serveur régional centralisé.

Cette technique, jusqu’à présent en phase d’expérimentation, a démontré une grande efficacité, selon l’AREF, ajoutant qu’elle a été très appréciée par les responsables des centres des examens et les enseignants correcteurs.



Medi1

Radio Méditerranée Internationale (Medi1) est autorisée à émettre en modulation de fréquences au Mali, selon une convention signée, lundi, à Bamako.

Aux termes de cette convention, paraphée par le président directeur général de Medi1, Hassan Khiyar et le président de la Haute autorité de la communication malienne (HAC), Fodié Touré, la HAC autorise Medi1 à exploiter par voie hertzienne sur le territoire malien, un service de radiodiffusion d'information généraliste à vocation internationale.

Medi1 entame ainsi l'exploitation de ce service par la diffusion des programmes de sa grille Afrique à Bamako et ses environs



Hackathon

La première série mondiale de Hackathon globale de l'intelligence artificielle (Global AI Hackathon) sera organisée du 23 au 25 juin à Casablanca, en simultané avec les plus grandes villes technologiques du monde, indique les organisateurs dans un communiqué.

Ce premier événement du genre en Afrique, réunira un millier d'enthousiastes en intelligence artificielle du monde entier pour résoudre en simultané 3 challenges pendant une durée de 48 heures, ajoute la même source.

Des 15 villes hôtes (San Francisco ,San Diego,Seattle, New York, Vancouver, Toronto, Paris, Londres, Amsterdam, Munich, Rome, Casablanca, Beijing, Shanghai, Tokyo), Casablanca est la seule ville africaine à participer à la compétition.

Durant ce Hackathon, une communauté innovatrice, composée non seulement de passionnés de l’intelligence artificielle mais aussi de développeurs,de startups et de data-scientistes, créera des prototypes afin d’aider les entreprises participantes à trouver des solutions adéquates à leurs problématiques, conclut le communiqué.