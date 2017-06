Tiflet

Un policier en fonction au commissariat de la ville de Tiflet s'est vu mercredi contraint de faire usage de son arme de service pour arrêter un individu qui était recherché pour une affaire de trafic de drogue.

Le mis en cause a manifesté une résistance violente face aux éléments de police, mettant en danger leur vie et leur sécurité, ce qui a contraint l'agent de police à user de son arme en tirant une balle ayant atteint le prévenu au niveau du pied, indique un communiqué de la Direction générale de la sureté nationale (DGSN). Le prévenu a été placé sous surveillance médicale à l’hôpital et une enquête judiciaire a été ouverte sous la supervision du parquet compétent pour élucider les circonstances de cette affaire, selon la même source.



Assa Zag

La commission provinciale de contrôle des prix et de la qualité a procédé, depuis le début du mois de Ramadan et jusqu'au 8 juin à Assa Zag, à la saisie et à la destruction de quantités importantes de produits alimentaires impropres à la consommation.

Il a été procédé ainsi à la saisie et à la destruction de près de 64 kg de produits alimentaires impropres à la consommation, notamment de 24 kg de poissons, 14 kg de viandes, d'abats et 10 kg de cacao, ainsi que d'autres produits, selon les données de la division des affaires économiques et de coordination dans la province.

Pendant cette période, la commission provinciale a réalisé 10 visites d'inspection au cours desquelles elle a effectué le contrôle de 130 points de vente répartis entre les différents marchés locaux, hebdomadaires et centraux, les locaux d'alimentation générale et les boulangeries situés dans la province, selon la même source.



Drâa-Tafilalet

Les investissements consacrés à la réalisation de 67 projets adoptés dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), au titre de l’année 2017 dans la région Drâa-Tafilalet, s’élève à plus de 24,38 millions de DH. Selon la division de l'action sociale de la wilaya de Drâa-Tafilalet, la commission régionale du développement humain a adopté 7 projets au titre de 2017, dans le cadre du programme de lutte contre la précarité et 5 dans le cadre de lutte contre l'exclusion sociale en périmètre urbain.

Par ailleurs, 55 projets ont été approuvés par la commission provinciale du développement humain dans le cadre du projet de lutte contre la pauvreté en milieu rural. La réalisation de ces projets nécessite plus de 15,16 millions de DH, avec une contribution de l’INDH d’environ 11,73 millions de DH.