Assemblée



La Chambre des représentants abritera, du 22 au 24 mai, la 25ème Assemblée régionale pour l'Afrique, relevant de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF).

Participeront à cette session le Maroc, l’Egypte, la Tunisie, le Bénin, le Burkina-Faso, le Cap-Vert, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, la République Centrafricaine, la RD Congo, la République du Congo, le Tchad, le Burundi, les Iles Comores, le Rwanda, Madagascar, l’Ile Maurice et les Seychelles.

L’Assemblée régionale comprend également la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et l’Union économique et monétaire ouest-africaine.



Coopération



Le renforcement de la coopération parlementaire entre la Chambre des représentants et l'Assemblée nationale du Québec a été, mardi, au centre des entretiens des membres d’une délégation parlementaire marocaine avec des députés et responsables québécois.

La délégation marocaine a ainsi eu des rencontres avec le président de l’Assemblée nationale, Jacques Chagnon, les membres de la Commission interparlementaire Maroc-Québec, et la ministre québécoise des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre.

Ces rencontres s’inscrivent dans le cadre des échanges de visites en vue de l’approfondissement des relations entre les institutions législatives des deux pays, la promotion de la coopération parlementaire bilatérale et le renforcement de la diplomatie parlementaire.



Visite



Le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach, s'est entretenu, lundi à Tokyo, avec le Premier ministre japonais, Shinzo Abe et le président de la Chambre des conseillers, Chuichi Date.

Lors de ces rencontres, les deux parties ont mis en avant les relations de coopération et d'amitié entre les deux pays, basées sur le respect mutuel, les facteurs culturels, les valeurs humaines communes et la forte volonté des deux pays.

Les deux parties ont également fait part de leur volonté de hisser les relations maroco-japonaises à un meilleur niveau, à travers un partenariat exemplaire pluridimensionnel.