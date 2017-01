Comparution



Suite à l’accident survenu samedi dernier sur l’autoroute Marrakech-Agadir et qui a fait 10 morts et 22 blessés, le parquet général près le tribunal de première instance d’Agadir a déféré le chauffeur de l’autocar devant le juge d’instruction près cette juridiction. ‘’Cette procédure intervient en vertu d’une demande d’enquête pour omission des précautions nécessaires au volant et pour avoir provoqué un accident de la route qui a occasionné des décès et des blessures sans l’intention de les donner’’, indique mardi un communiqué du procureur du Roi près le tribunal de première instance d’Agadir.

‘’Le parquet général a requis le placement en détention provisoire du chauffeur en vue de déterminer les causes réelles de l’accident, après qu’il s’est avéré que le téléphone portable du conducteur a été utilisé 54 fois durant le voyage, dont 14 fois entre minuit et 2h12min dans la nuit de vendredi à samedi, soit l’heure du drame’’.



Accidents



Dix-sept personnes ont été tuées et 1.486 autres blessées, dont 57 grièvement, dans 1.194 accidents de la circulation survenus en périmètre urbain durant la semaine allant du 2 au 8 janvier 2017. Ces accidents sont principalement dus au défaut de maîtrise des véhicules, au non-respect de la priorité, à l’excès de vitesse, à l’inadvertance des piétons et des conducteurs, au non-respect des feux de signalisation et du stop, à la circulation sur la voie de gauche et en sens interdit, à la conduite en état d’ivresse, au changement de direction non-autorisé et au dépassement défectueux.

Concernant le contrôle et la répression des infractions, les services de sûreté ont dressé 34.039 contraventions et rédigé 12.102 procès-verbaux qui ont été soumis au parquet général, alors que 21.937 amendes transactionnelles ont été acquittées.

La DGSN souligne en outre que les sommes perçues ont atteint 4.446.825 dirhams, faisant état de la mise en fourrière municipale de 5.191 véhicules, de la saisie de 6.686 documents et du retrait de la circulation de 225 véhicules.