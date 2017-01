Berkane



La brigade de la police judiciaire du district provincial de la police de Berkane a procédé, lundi, à l’arrestation d’un multirécidiviste soupçonné d’être impliqué dans une affaire de vol qualifié et d’introduction par effraction dans une agence bancaire, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Selon les éléments préliminaires de l’enquête, le mis en cause a été arrêté en flagrant délit et en possession d’outils utilisés dans des opérations de vol par effraction et d’une somme d’argent de 142.790 dirhams, d’origine douteuse, ajoute la DGSN dans un communiqué.

L’enquête et les investigations menées ont révélé que le prévenu est impliqué dans une affaire de vol dans un domicile et dans une opération de vol par effraction dans une agence bancaire à Selouane, fin décembre dernier, note la même source.



Héliportage



Un jeune homme âgé de 22 ans se trouvant dans un état critique, -blessure au niveau de la cuisse nécessitant une intervention chirurgicale, - suite à une agression à l’arme blanche dont il a été victime, a été évacué, dimanche, à l’aide d’un hélicoptère médicalisé du Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) de la Direction régionale de la Santé de Laâyoune vers le Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech, indique lundi un communiqué du ministère de la santé. L’héliportage s’est déroulé avec succès, malgré les conditions climatiques difficiles, grâce à la coordination entre le service d’aide médicale urgente (SAMU), le SMUR de Laâyoune et le CHU Mohammed VI de Marrakech, pour le transfert et l’accueil du patient, ajoute la même source.