Accident



Trois personnes ont été tuées et une autre blessée dans un accident de la route survenu mercredi soir sur la route nationale n°2 reliant Tétouan et Chefchaouen.

L’accident s'est produit, au niveau de la zone Beni Moussa, relevant de la commune Al Hamra (province de Tétouan), suite à une forte collision entre une voiture et une moto trois roues, ont précisé des sources concordantes, notant que trois personnes ont été tuées sur le coup, alors que la quatrième a été blessée.

La vitesse et le non-respect de la signalisation seraient à l'origine de cet accident mortel, a ajouté la même source.

Selon une source médicale, les dépouilles des victimes ont été transférées à la morgue de l'hôpital régional Saniat Rmel à Tétouan, alors que la personne blessée a reçu les soins nécessaires.



Don Royal



Une commission Royale a procédé, mercredi à Madagh, dans la province de Berkane, à la remise d'un don Royal à la Zaouia Kadiria Boutchichia, et ce à l’occasion de la commémoration du 18ème anniversaire du décès de SM Hassan II.

Le don royal a été remis à Jamal Boudchich, fils de Hamza Ben El Mokhtar, cheikh de la Zaouïa Qadiria Boudchichia, lors d'une cérémonie religieuse au siège de la zaouïa à laquelle ont assisté le gouverneur de la province de Berkane Abdelhak Haoudi, des représentants des autorités provinciales et locales, et un délégué du ministère des Habous et des Affaires islamiques, ainsi que d’autres personnalités.



Tétouan



Le service préfectoral de la police judiciaire de Tétouan a interpellé, mardi soir, un individu pour son implication présumée dans un homicide volontaire commis à l’arme blanche, la profanation de la dépouille et le vol qualifié, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les services de sécurité ont été avisés de la disparition de la victime âgée de 36 ans par sa sœur d’où l’enquête judiciaire sous la supervision du parquet pour élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire.

Les investigations sur le terrain, appuyées d'une expertise technique, ont abouti à l'arrestation du mis en cause, soupçonné être impliqué dans l'assassinat de la victime, le vol de ses biens personnels et l’enterrement de sa dépouille dans la zone rurale de Béni Yedder, à environ 40 km de Tétouan, suite à une altercation à propos de la drogue. Il a été procédé à l'exhumation de la dépouille qui a été déposée à la morgue pour autopsie, ainsi qu'à la saisie d’instruments ayant servi pour commettre ce crime.