Divers sportifs

Cyclisme

La sélection marocaine de cyclisme prendra part à la 20ème édition du Grand tour d'Algérie, prévu du 18 au 24 octobre, ainsi qu'au 14è Grand prix d'Alger (29 octobre-03 novembre), indique un communiqué de la Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC). Le coup d'envoi du GT d'Algérie sera donné à la commune de Biskra (nord-est), précise la source, ajoutant que le GT passera par El Oued, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Djelfa, M'Sila pour faire le retour au point de départ (Biskra). La sélection nationale, qui sera représentée par Lahcen Saber, Abdellah Wahida, Aziz Chakri, Ayoub Biri, Abdelaadim Elmotawakel, Said Ablouach, enchaînera avec le GP d'Alger, juste après la fin du GT d'Algérie, ajoute-t-on.



Tennis

Les compétitions comptant pour le tableau final de la 16è édition du Tournoi ITF juniors de tennis se tiennent du 17 au 21 octobre à Rabat, à l'initiative du Riad Club, a-t-on appris mardi auprès des organisateurs.

Organisé sous l'égide de la Fédération internationale et la Fédération Royale marocaine de tennis, cet événement permet aux jeunes tennismen garçons et filles de moins de 18 ans de se mesurer entre eux, d'évaluer leur niveau et d'améliorer leur classement international juniors. Près de 120 joueurs prennent part à cette édition, représentant plus de 25 pays, selon la même source.



Aviron

La 12ème édition du championnat d'Afrique d’aviron sera organisée, du 20 au 22 octobre à Tunis, avec la participation de 19 pays, dont le Maroc.

Outre le Maroc et la Tunisie, ce championnat verra la participation de l’Angola, Bénin, Algérie, Côte d'Ivoire, Djibouti, Egypte, Lesotho, Madagascar, Mali, Malawi, Namibie, Nigeria, Niger, Ouganda, Soudan, Togo et Zimbabwe.

Ce championnat sera précédé par la 11ème édition du tournoi international de Tunis d’aviron, prévue le 18 octobre.

Le Maroc participera également à la 2ème édition du championnat arabe (seniors hommes et dames, juniors garçons et filles) qui sera disputé du 26 au 28 octobre avec la participation de la Tunisie, de l’Algérie, de l’Egypte, de l’Irak, du Liban, du Qatar, du Soudan, des Emirats arabes unis et du Djibouti.