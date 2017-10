Divers sportifs

Sport mécanique



Le jeune pilote marocain Michael Benyahia a décroché le week-end dernier la 1ère place et le titre de champion 2017 sur le circuit F1 d’Hockenheim (Allemagne).

Pour sa première année en Formule Renault 2.0, Benyahia a obtenu le titre suite à une course finale épique, la dernière de l’année, face à son adversaire principal Gilles Magnus. Avec ce titre de Champion Northern European Cup 2017, le Maroc monte encore d’un cran dans le sport automobile avec Michael Benyahia qui a décroché le titre à l'âge de 17 ans. Le jeune champion était attendu, hier près de Londres, par Renault Sport Racing Formula 1 Team à Enstone pour être évalué physiquement et dans le simulateur F1, et ce, dans le cadre du programme de détection de pilotes de l’écurie, ajoute la même source.



Tir féminin



La Kazakhe Dimitriyenco Maria s'est adjugée la 1ère place dans la discipline Trap, dans le cadre de la dernière étape du Championnat international de tir féminin de Son Excellence Sheikha Fatima Bint Moubarak organisé actuellement à Marrakech.

La deuxième place est revenue à la tireuse italienne, Jessica Rossi, médaillée d’or au Championnat du monde en 2017 à Moscou, alors que sa compatriote Silvana Maria Stanko, qui avait déjà décroché la médaille d’or au Championnat du monde de 2015, a occupé la troisième marche du podium.

Lors de ce concours (Discipline Trap), la tireuse marocaine Yasmine Marighi a occupé la cinquième position, réalisant ainsi une performance importante, avec un score de 66 points.

Placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, ce championnat, qui prend fin aujourd’hui, a connu la participation de plus de 40 athlètes professionnelles issues de 11 pays, dont l’Egypte, le Liban, le Canada, la France, l’Inde, l’Italie, le Kazakhstan, la Russie, les Emirats Arabes Unis (EAU), et le Maroc, dans deux disciplines, à savoir : 'le Trap' et le "Skeet".

L’étape de Marrakech est la dernière des 4 championnats programmés au titre de l’année 2017 aux Emirats Arabes Unis, en Egypte et en Italie.