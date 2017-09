Divers sportifs

Cyclisme



Le cycliste marocain Ahmed Amine Galdoune est arrivé deuxième au Grand Prix international d’Abidjan, couru dimanche dans la métropole économique ivoirienne sur un circuit de 83 km.

Le coureur marocain a bouclé la course en 1h56'56", derrière le Belge Louis Verhelst qui a terminé, la veille, deuxième au classement final de la 24ème édition du Tour cycliste international de Côte d’Ivoire (10-16 septembre).

L'Ivoirien Sanogo Abou ferme la marche.

Les Marocains Rabihi Ilyass et Essail Mohamed Nizar sont arrivés respectivement 5ème et 6ème.

Le Marocain Galdoune avait fini le Tour cycliste international de Côte d’Ivoire (Tour de Réconciliation) en tête du classement du meilleur sprinter, synonyme d’un maillot vert amplement mérité, le coureur national ayant survolé ce registre depuis la première étape.



Handball



Le Mouloudia d’Oujda et Al-Safa Saoudien ont fait match nul 28 à 28, dimanche, dans un match comptant pour la quatrième journée de la 33e édition du Championnat arabe des clubs vainqueurs de coupes de handball, qui se déroule à Oujda du 13 au 23 septembre.

Avec ce nul, le Mouloudia engrange son premier point dans ce championnat après avoir perdu ses trois précédents matchs contre Al Khour du Qatar (25-27), Widad Smara (25-26) et Sakiat Zait de Tunisie (29-36).

Quant au club de Widad Smara, il s’est incliné, dimanche, face à l’Arabi du Qatar (24-42).

C’est la troisième défaite depuis le début de ce championnat pour Widad Smara, auteur du doublé Coupe du Trône+championnat du Maroc.

Ce Championnat connaît la participation de six clubs et se dispute sous forme d'un mini-championnat.

La dernière édition organisée à Sousse en Tunisie a été remportée par l'Etoile du Sahel.



Assemblée



Le comité dirigeant du Tennis Club de Meknès invite tous les adhérents qui sont à jour vis-à-vis des règlements du TCM à assister et participer à l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra Le 27 septembre à 19h00 au siège du club (Sahat Al Massira Bab Bouameur)

L’ordre du jour de cette AGO comporte l’examen et l’adoption des rapports moral et financier et l’élection du tiers sortant.