Divers Economie

Ouverture du Forum sur la finance locale à Fès



Un Forum sur la finance locale se tient du 24 au 26 novembre courant à Fès autour de la thématique ‘’La gouvernance financière au service du développement et de la citoyenneté’’. Au menu de cette rencontre, initiée par l’Association ‘’Alternatives citoyennes’’, figurent des séances plénières animées par des chercheurs et spécialistes en finances publiques et des ateliers thématiques autour de la finance locale.

Les participants débattront, entre autres, de ‘’la finance locale entre les orientations de la Constitution de 2011 et les exigences de la gouvernance et du développement’’ et des ‘’règles fondamentales du contrôle de la finance locale’’.

D’autres thématiques ayant trait aux ‘’normes d’intégrité et de transparence en finance locale’’, à ‘’la fiscalité locale’’ et aux ‘’mécanismes participatifs en finance locale’’ sont au programme des ateliers de ce forum, organisé en partenariat avec le Programme de soutien de la société civile au Maroc.

Selon les organisateurs, le forum vise à débattre des différents aspects de la finance locale et échanger les expériences entre associations de la société civile, élus, fonctionnaires des collectivités territoriales, universitaires, académiciens et spécialistes en finances publiques.



Hausse du trafic passagers à l’aéroport

Nador-Al Aroui



Plus de 57.000 passagers ont utilisé l'aéroport Nador-Al Aroui en octobre dernier, contre 53.419 durant la même période de l'année dernière, soit une hausse de 7,88%.

Selon un rapport de l'Office national des aéroports (ONDA), les passagers ayant transité par cet aéroport, durant le mois dernier, se répartissent entre 26.595 à l'arrivée et 31.035 au départ, contre respectivement 24.166 et 29.253 enregistrés en octobre 2016.

Durant le même mois de cette année, l’aéroport a enregistré 488 mouvements d’avion contre 387 en octobre 2016, soit une hausse de 7,19%, précise-t-on. Le rapport ajoute que pas moins de 644.980 passagers ont transité par l'aéroport Nador-Al Aroui durant l’année 2016 contre 601.727 en 2015, soit une hausse de 7,19%.

La ville de Nador est desservie à partir de plusieurs aéroports notamment Bruxelles et Charleroi (Belgique), Amsterdam (Pays-Bas), Paris, Marseille et Montpellier (France), Madrid, Barcelone, Majorque et Gérone (Espagne), Francfort, Cologne et Dusseldorf (Allemagne).