Divers Economie

Wafa Assurance développe une version plus

interactive de son application mobile MyWafa



Le groupe Wafa Assurance a dévoilé, mardi à Casablanca, une nouvelle version de son application mobile MyWafa, qui se veut plus interactive et plus opérationnelle.

C'est une application "simple et efficace, avec des fonctionnalités innovantes et diversifiées qui offrent la possibilité d’accéder à des services pratiques aux clients et aux non-clients", s’est enorgueillie la directrice de la communication externe et relations publiques du groupe, Mounia El Hassar, en présentant le nouveau produit "gratuit" du groupe.

La nouvelle MyWafa, qui sera accessible à partir de mercredi 15 novembre, donne, notamment, aux utilisateurs la possibilité de localiser la pharmacie de garde la plus proche ou contacter en urgence la police ou la Protection civile, entre autres.

Avec un simple clic, on peut désormais obtenir un devis pour son assurance automobile ou habitation, ce qui représente une précieuse économie de temps, a-t-on encore soutenu en vantant les avantages de l’application, dont la précédente version a été téléchargée plus de 12.000 fois en moins de deux ans. La plus cruciale des nouveautés de cette application est le fait d’assister le conducteur en cas de choc en appelant automatiquement l’assistance et en envoyant les coordonnées GPS, en plus d’alerter l’automobiliste en cas de dépassement de la vitesse autorisée. Le développement de cette application fait partie des efforts de digitalisation des prestations de Wafa Assurance, selon les explications fournies par des responsables du groupe, qui cherche à donner un coup d'accélérateur à sa mutation numérique.



La nouvelle représentante résidente de la BAD au Maroc prend ses fonctions



La nouvelle représentante résidente de la Banque africaine de développement (BAD) au Maroc, Leila Farah Mokaddem, a pris ses fonctions cette semaine, a indiqué récemment l'institution financière. Dans l'exercice de sa mission, Mme Mokaddem, de nationalité tunisienne, aura en charge la supervision et le succès des interventions stratégiques et opérationnelles de la Banque au Maroc, a précisé la BAD dans un communiqué.

Leila Mokaddem a rejoint la BAD en 2002 comme responsable de la division des institutions financières, chargée notamment du financement du secteur bancaire, de la microfinance et du soutien aux petites et moyennes entreprises.

Elle a également piloté la mise en place du Fonds africain de garantie et l’Initiative de financement du commerce avant d’être promue, en 2011, représentante résidente au bureau régional de la BAD au Sénégal, pays à partir duquel elle a supervisé le dialogue de haut niveau avec les autorités de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de la Mauritanie et du Cap Vert, selon le communiqué. Outre le dialogue de haut-niveau, Mme Mokaddem a supervisé la bonne mise en œuvre des opérations de la BAD dans ces quatre pays. En 2014, elle a été nommée représentante résidente de la BAD en Egypte où la banque comptait un portefeuille actif de projets estimé à 2,3 milliards de dollars, a fait savoir le communiqué. La nouvelle responsable-pays de la BAD pour le Maroc a occupé, de 1984 à 1996, le poste de directrice des politiques et stratégies d’exportation au ministère de l’Economie de la République tunisienne, puis elle a travaillé pour le Fonds monétaire international (FMI) avant de rejoindre la BAD.