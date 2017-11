Divers Economie

Le dirham s'apprécie de 0,5% face à l’euro et se

déprécie de 0,84% par rapport au dollar en octobre



Le dirham marocain s'est apprécié de 0,5% face à l'euro et s'est déprécié de 0,84% par rapport au dollar américain en octobre 2017, indique Bank Al-Maghrib (BAM).

Sur le marché des changes, les banques n'ont pas eu recours à BAM entre juillet et octobre, précise la Banque centrale dans sa revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière publiée en novembre 2017.

Au niveau du compartiment interbancaire, le volume des échanges de devises contre le dirham s’est situé en moyenne à 10,6 milliards de dirhams (MMDH), accusant une baisse de 16,5% par rapport à la moyenne enregistrée durant les neuf premiers mois de l’année, fait ressortir la revue. Pour ce qui est du volume des opérations à terme des banques avec la clientèle, il s’est établi à 12,3 MMDH, en recul de 13,4% par rapport à la moyenne mensuelle enregistrée entre janvier et septembre, avec des diminutions de 3,4% pour les achats et de 21,3% pour les ventes, relève BAM. Dans ces conditions, la position nette de change des banques, calculée comme la différence entre les créances et les dettes en devise des banques, ressort à 4,2 MMDH à fin octobre, fait savoir l'institut d'émission.



Skhirat accueille aujourd’hui un Forum économique Maroc-France



Le Forum économique Maroc-France se tient aujourd‘hui à Skhirat, sous le thème "Bâtir les ponts pour la croissance et l'emploi", a indiqué la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), initiatrice de cet évènement.

Organisée en partenariat avec le Mouvement des entreprises de France (MEDEF international), cette rencontre vise à "développer de nouveaux domaines d'opportunité économique entre les entreprises des deux pays et à explorer les pistes d’un développement partagé en Afrique", lit-on sur le site électronique de la CGEM.

Au programme de ce Forum, tenu à l'occasion de la 13ème rencontre de haut niveau Maroc-France qui sera co-présidée par le chef du gouvernement, Saad-Eddine El Othmani et le Premier ministre français, Édouard Philippe, plusieurs ateliers sont prévus notamment sur les enjeux et perspectives du co-développement en Afrique, les défis de l’urbanisation et du développement durable dans la coopération franco-marocaine, la réussite du développement agroindustriel inclusif, ainsi que sur la révolution digitale et l'entrepreneuriat.