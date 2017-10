Divers Economie

Le Salon agricole de Safi célèbre la câpre



Le Salon agricole de Safi, qui aura lieu du 3 au 5 novembre, célèbre cette année la câpre sous le signe "La filière de la câpre : enjeux de la valorisation et de la commercialisation". Organisée par l’Association provinciale des producteurs de la câpre, la Chambre régionale de l’agriculture Marrakech-Safi, la Direction provinciale de l’agriculture à Safi, cette manifestation est devenue désormais un rendez-vous national incontournable de tous les passionnés des produits du terroir.

Sont attendus pour cet événement, quelque 120.000 visiteurs et 300 participants dont des stars de la gastronomie et des laboratoires de recherche et développement de l’agro-industrie.

Le Salon propose des expositions, des spectacles, des formations, des compétitions, des ateliers d’échanges, en collaboration avec des partenaires publics, privés et la société civile ainsi que des personnes ressources.

Parmi les temps forts du Salon figure une parade des cavaliers en hommage aux chevaux arabe barbes de la province de Safi. Ainsi 100 cavaliers défileront dans un circuit urbain. Le public aura rendez-vous aussi avec des spectacles de fantasia, des soirées artistiques et des expositions et marchés des terroirs, qui ont pour objectifs de présenter au public la richesse et le potentiel du secteur et du savoir-faire de cette région du Maroc.



Hausse du trafic des passagers

à l’aéroport Fès-Saïss à fin septembre



Le trafic des passagers au niveau de l'aéroport Fès-Saïss a connu une hausse de 21,47% à fin septembre 2017, en comparaison avec la même période de l'année 2016.

Un total de 817.666 voyageurs a transité par l'aéroport Fès-Saïss durant les neuf premiers mois de l’année actuelle, contre 673.170 passagers au cours de la même période de l'année précédente, selon des données statistiques de l'Office national des aéroports (ONDA).

Au niveau national, le trafic aérien commercial global des passagers a enregistré, en septembre dernier, un accroissement de 5,71% par rapport à la même période de l'année précédente.

Pour le seul mois de septembre, 105.049 voyageurs ont transité par l'aéroport Fès-Saïss, contre 81.819 passagers durant la même période de l'année écoulée, soit une hausse de 28,39%, précise la même source. L'aéroport Fès-Saïss a occupé la 5ème position après ceux de Casablanca-Mohammed V, Marrakech-Ménara, Agadir-Al Massira et Tanger dans le cadre du classement du trafic aérien commercial par zone.

En 2016, un total de 892.974 de voyageurs a transité par l'aéroport Fès-Saïss, contre 886.525 passagers durant l'année 2015, soit une hausse de 0,73%, rappelle l’ONDA.

Le nouveau terminal de l'aéroport Fès-Saïss, qui constitue une plate-forme de plusieurs compagnies low cost (Ryanair, Easy Jet, Jet Air Fly, Air Arabia..), tend à augmenter considérablement la capacité d’accueil de cet aéroport à 2,5 millions de passagers.