Divers Economie

Ouverture, dès le 30 octobre, de deux nouveaux vols directs Maroc-Hongrie



Deux nouveaux vols directs liant le Maroc à la Hongrie seront ouverts dès le 30 octobre, a annoncé, récemment à Rabat, le directeur de l'Office national marocain du tourisme (ONMT), Abderrafie Zouitene qui table sur 100.000 touristes à l’horizon 2020.

"A partir du 30 octobre, deux compagnies aériennes Ryan Air et Wizz Air vont ouvrir leurs lignes directes entre le Maroc et la Hongrie, de Budapest sur Marrakech et Agadir", a fait savoir M. Zouitene dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec l’ambassadeur de la République de Hongrie au Maroc, Miklos Tromler. Il a, dans ce sens, fait savoir que plusieurs actions de communication seront menées pour appuyer ces vols, notamment la tenue en avril 2018 à Marrakech et Agadir, d’un congrès de l’association des agences de voyages hongroises.

M. Zouitene a souligné que l’ouverture du marché hongrois pour la destination "Maroc" rentre dans le cadre de la stratégie de diversification du marché touristique marocain.

De son côté, M. Tromler a indiqué qu’avec ces deux vols directs, le Maroc peut toucher non seulement un marché de 10 millions d’habitants hongrois, mais également ceux des pays limitrophes (100 millions d’habitants).

Actuellement, a-t-il poursuivi, "il y a environ 5.000 touristes hongrois et marocains qui voyagent de part et d’autre", émettant le souhait de voir ce nombre s’accroître pour atteindre 30.000 touristes hongrois en 2018.





Augmentation du nombre de passagers

à l’aéroport Oujda-Angad en septembre



Le nombre de passagers ayant utilisé l'aéroport Oujda-Angad durant le mois de septembre dernier s'est élevé à 67.504 contre 63.671 durant la même période de l'année 2016, soit une hausse de 6,02 %.

Selon des données de l'Office national des aéroports (ONDA), les passagers ayant transité via cet aéroport, en septembre 2017, se répartissent entre 25.238 à l'arrivée et 42.266 au départ, contre 26.600 à l'arrivée et 37.071 au départ durant le même mois de l’année dernière.

Pour ce qui est des mouvements d'avions, l'ONDA précise que le nombre d’avions ayant atterri en septembre dernier à l’aéroport de la capitale de l'Oriental a atteint un total de 578 avions contre 528 en septembre 2016, ce qui constitue un taux d'évolution de 9,47 %.

En 2016, 522.743 passages ont utilisé cette plateforme aéroportuaire.

L’aéroport d’Oujda est lié à plusieurs aéroports européens, notamment de France (Paris, Marseille et Beauvais), de Belgique (Bruxelles, Charleroi), d’Allemagne (Düsseldorf) et des Pays-Bas (Amsterdam).