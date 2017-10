Divers Economie

BMCE Bank s’engage auprès des jeunes entrepreneurs



BMCE Bank poursuit son programme d’accompagnement en faveur des entrepreneurs, gérants associés des TPE et professions libérales et met à l’honneur les jeunes entrepreneurs.

Dans la continuité de sa stratégie de proximité, BMCE Bank consolide son engagement auprès des entrepreneurs et apporte son soutien aux nouveaux entrants dans le monde entrepreneurial, du lancement de projet jusqu’à la création de l’entreprise et le développement de l’activité.

Cette action d’accompagnement se matérialise cette année par une nouvelle offre commerciale inédite : un forfait sur-mesure gratuit la première année, des services bancaires et frais de dossiers entièrement gratuits pour les crédits de financement de l’activité de l’entreprise.

Cette action vient appuyer les nombreuses initiatives engagées au profit des entrepreneurs à travers un cycle de formation dédié « le Club de l’entreprenariat » mis en place dans le cadre de la collaboration avec l’Observatoire De l'entrepreneuriat et la société financière internationale (SFI) et organisé dans plusieurs villes du Royaume (Casablanca, Agadir, Marrakech, etc.) qui a enregistré une forte participation d’entrepreneurs, femme et homme, dont 80% TPE et 20% professions libérales.

Les jeunes entrepreneurs bénéficient aussi d’outils et de programmes d’accompagnement concrets: des études et analyses menées par l’Observatoire de l'entrepreneuriat et le Centre d’intelligence économique ; des conférences de sensibilisation liées aux sujets de l’entrepreneuriat à travers le royaume ainsi qu’une équipe d’experts qui cernent les problématiques liées au paysage entrepreneurial.



Hausse d'environ 30% du flux des IDE à fin août



Le flux des investissements directs étrangers (IDE) au Maroc se sont chiffrés à 18,1 milliards de dirhams (MMDH) durant les huit premiers mois de 2017, contre 13,9 MMDH un an auparavant, soit une hausse de 29,8%, selon l'Office des changes.

Cette progression provient de la baisse des dépenses de 55,3% à 3,5 MMDH, associée à la stabilisation des recettes (21,6 MMDH contre 21,8 MMDH à fin août 2016), explique l'Office dans une note sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois août 2017.

Quant aux envois de fonds effectués par les Marocains résidant à l'étranger (MRE), ils s'apprécient de 2,7% à 44,1 MMDH au titre des huit premiers mois de 2017, ajoute la même source.

Concernant la balance voyages, elle fait ressortir un excédent en hausse de 0,6% à 35 MMDH à fin août 2017 contre 34,7 MMDH durant la même période en 2016, souligne l'Office des changes, précisant que cette évolution s'explique par la hausse des recettes de 5% à 46,8 MMDH, plus importante que celle des dépenses (20,4% à 11,8 MMDH).