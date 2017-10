Divers Economie

Le Maroc, l’un des trois pays les plus attractifs pour les entreprises andalouses



Le Maroc figure parmi les trois pays les plus attractifs pour les entreprises de la région de l’Andalousie (Sud de l’Espagne), souligne l'Agence andalouse de promotion extérieure (Extenda).

Le Royaume a été, aux côtés des Etats-Unis et du Royaume-Uni, l’une des trois principales destinations des actions d’internationalisation organisées par Extenda au profit de quelque 655 entreprises andalouses durant le premier semestre de 2017, précise la même source dans un communiqué.

Le Maroc a été ainsi parmi les trois principales cibles des 1.382 actions entreprises par Extenda (missions économiques, participation à des salons, journées techniques….) au profit de ces sociétés durant la même période.

Selon la même source, 287 du total des entreprises andalouses ayant pris part à ces actions sont actives dans le secteur des biens de consommation, 230 dans celui de l’industrie et 130 dans le secteur agroalimentaire.

L'Agence andalouse de promotion extérieure (Extenda) est une société publique qui dépend du gouvernement autonome de l'Andalousie. Sa mission consiste à promouvoir les produits et les services des entreprises andalouses à l'étranger. Extenda compte des représentations dans 19 pays, dont le Maroc.



Une délégation d'agences de voyages

biélorusses en prospection dans le Royaume



Une délégation de représentants de grandes agences de voyages en Biélorussie, effectuera du 16 au 22 octobre une visite de prospection destinée à découvrir le potentiel touristique de la destination Maroc.

Au cours de cette visite, la première du genre, la délégation biélorusse aura des rencontres avec des professionnels du secteur et participera à deux ateliers à Marrakech et à Agadir qui seront axés sur les moyens d’augmenter le flux touristique biélorusse à destination du Maroc en général et vers les deux villes en particulier, a indiqué le délégué de l’ONMT en Russie, Samir Soussi Riahi, dans une déclaration à la MAP.

La visite de la délégation biélorusse intervient suite à une série de réunions tenues entre les responsables de l’ONMT et leurs homologues du ministère du Tourisme en Biélorussie, ayant porté principalement sur les mécanismes visant à renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine du tourisme, a-t-il ajouté.

Les responsables du ministère biélorusse du Tourisme ont fait part de leur disposition à développer la coopération touristique avec les établissements marocains concernés et leur volonté de tirer profit de l’expérience accumulée par le Maroc dans ce domaine et de s’informer des multiples atouts touristiques dont regorge le Royaume.

Il a de même indiqué que cette visite s'inscrit dans le cadre de la stratégie adoptée par l’Office national marocain du tourisme, qui vise à diversifier ses partenaires dans différentes régions du monde et à conquérir de nouveaux marchés, notamment les pays de la Communauté des Etats indépendants.

Pour le délégué de l’ONMT, ceci passe par l’intensification des campagnes de promotion de la destination Maroc, en tenant compte des spécificités et des exigences des touristes en Biélorussie et dans le reste des pays de l'Europe de l'Est, dont le marché touristique s'est considérablement développé ces dernières années.