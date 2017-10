Divers Economie

L’AMMC approuve une augmentation du capital de Capgemini



L’Autorité marocaine du Marché des capitaux (AMMC) a, récemment, visé une note d’information simplifiée préliminaire relative à l’augmentation du capital du spécialiste des services numériques, Capgemini, réservée aux salariés du Groupe.

Cette opération concerne, au Maroc, les salariés de "Capgemini Technology Services Maroc S.A" et se fera par l’émission d’un maximum de 4 millions d’actions, souligne l’AMMC dans un communiqué.

La période de réservation s’étalera du 2 au 15 octobre 2017 inclus, précise la même source, notant que le prix de souscription sera fixé le 15 novembre prochain.

Le Groupe Capgemini a lancé son premier plan international d’actionnariat salarié en 2009. Des plans internationaux d’actionnariat salarié ont été mis en œuvre en 2012 puis en 2014.

Du fait de ces trois plans, les salariés, dans leur ensemble sont devenus les principaux actionnaires du Groupe dont ils détiennent 5,3% du capital au 31 décembre 2016.

Les salariés du Groupe au Maroc ont participé au plan mis en œuvre en 2014 pour la première fois.

En cas de souscription de la totalité des actions offertes, le capital de la société Capgemini passerait à près de 1,39 milliard d’euros divisé en 172,75 millions d’actions de 8 euros de nominal chacune.

L’augmentation de capital ne sera réalisée qu’à concurrence des actions effectivement souscrites.



Air Arabia compte lancer 11 nouvelles dessertes européennes à partir de Fès



La Compagnie Air Arabia Maroc, l'un des leaders du transport aérien à tarif réduit, envisage le lancement dans les mois à venir de 11 nouvelles dessertes européennes à partir de l’aéroport Fès-Saiss.

Ce projet a fait l’objet d’une convention de partenariat entre Air Arabia et le conseil de la région Fès-Meknès, laquelle a été approuvée lundi lors de la session du mois d’octobre. Ces destinations concernent les villes de Paris, Bordeaux, Strasbourg, Lyon, Londres, Amsterdam, Bruxelles, Cologne, Rome, Milan et Barcelone.

La convention, qui s’étale sur quatre années, vise à renforcer la liaison aérienne entre la région Fès-Meknès et l’Europe et accroitre le nombre des dessertes aériennes à partir de l’aéroport Fès-Saiss à 44.

Air Arabia compte mobiliser des investissements variant entre 550 et 600 millions de DH. Elle s’engage à encourager les exportations agricoles et les produits d’artisanat de la région Fès-Meknès, outre la création de 200 postes d’emploi directs et 1.000 postes indirects dans les secteurs du transport aérien et de l’hôtellerie.

Elle devra à cet effet présenter une offre complète et diversifiée aux passagers, consolider l’ouverture de la région et contribuer à l’augmentation des échanges commerciaux entre le Maroc et certains pays de l’Union européenne.

En vertu de cet accord de partenariat, la Compagnie Air Arabia s’engage aussi à assurer la promotion de la région Fès-Meknès dans la presse digitale, les sites électroniques et les revues spécialisées et la programmation de voyages de presse pour les journalistes et les agences de voyage, outre la promotion des grands événements de la région.