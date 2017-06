Divers Economie

Farine nationale de blé tendre subventionnée



Le quota annuel de la farine nationale de blé tendre subventionnée a été fixé à 6,5 millions de quintaux, a indiqué récemment à Rabat, le ministre délégué chargé des Affaires générales et de la Gouvernance, Lahcen Daoudi.

Le gouvernement veille à la sécurité des consommateurs à travers le contrôle des mesures de qualité et l'acheminement de la farine nationale subventionnée aux bénéficiaires, a souligné M. Daoudi, lors de la réunion de la commission interministérielle chargée de la répartition des dotations de la farine subventionnée de blé tendre pour chaque province et préfecture au titre du deuxième semestre 2017, indique un communiqué du ministère.

Cette réunion, à laquelle ont pris part tous les secteurs ministériels concernés, a été marquée par la présentation des différentes plaintes déposées auprès du ministère concernant le non-respect des mesures de qualité pour cette denrée et l'évaluation de la mise en œuvre de l'opération de dotation de la farine nationale pour chaque province, préfecture et centres y afférents, au titre du premier semestre 2017, précise-t-on de même source.



Enquête sur les orientations

des acquéreurs et locataires



Une enquête a été lancée récemment auprès des 200 plus grands promoteurs et agents immobiliers référencés pour déterminer les grandes orientations des acquéreurs et locataires marocains, l’évolution de leurs besoins et critères de recherche, ainsi que les récentes tendances du marché. Axée sur l'"évolution de la demande immobilière au Maroc : les enseignements à tirer", l’enquête délimite avec précision les champs au sein desquels la collecte d’informations va s’opérer, au même titre que les corrélations à effectuer pour déterminer les principales évolutions qu’ont connues les tendances du marché, les choix et préférences des acquéreurs et locataires et les zones et quartiers qui captent de plus en plus leur intérêt, indiquent les initiateurs de cette enquête dans un communiqué parvenu jeudi à la MAP.

Les initiateurs de cette enquête, le portail marocain Sarouty.ma et son partenaire SeleKtimmo.com, ont choisi de s’adresser à un échantillon de plus de 200 promoteurs et agents immobiliers référencés, triés et sélectionnés selon leurs niveaux de structuration, leurs tailles et l’importance de leurs projets dans le marché.