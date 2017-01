Divers Economie

Hausse de 4% du crédit bancaire en novembre



Le crédit bancaire s'est accru de 4% en novembre 2016 après 3,8% un mois auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Par objet économique, l'évolution du crédit bancaire est imputable essentiellement à la hausse de 7,1%, après 6% en octobre, des crédits à l’équipement, avec une accélération des concours aux entreprises non financières, précise la Banque centrale qui vient de publier ses indicateurs clés des statistiques monétaires de novembre 2016. En revanche, l’encours des facilités de trésorerie est revenu à son niveau de novembre 2015, après avoir progressé de 1,9% en octobre, souligne la Banque centrale, notant que pour ce qui est des concours à l’immobilier, leur taux de progression est revenu de 2,7% à 2,2%.

Par secteur institutionnel, les concours alloués au secteur non financier ont progressé de 3,5% au lieu de 3,7% le mois précédent. Cette évolution recouvre un ralentissement de la croissance des prêts au secteur privé à 2,5% après 2,8% et un maintien du rythme des concours aux ménages à 5%, explique la même source. S’agissant des prêts aux sociétés non financières publiques, ils ont enregistré une hausse de 20,2% après 19% le mois précédent.





Prêt de 28 millions d'euros de la BERD

à la compagnie minière marocaine de Touissit



La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a annoncé mercredi l’octroi d’un prêt de 28 millions d'euros à la compagnie marocaine minière de Touissit (CMT) pour la modernisation de la mine Tighza. Ce financement permettra d'accroître la productivité de cette société et contribuera à l'amélioration des conditions de travail conformément aux normes internationales en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement, indique un communiqué de la BERD, basée à Londres. La CMT est une société cotée à la bourse de Casablanca. Elle est spécialisée dans l’exploration, l’extraction et le traitement des minerais de métaux de base, métaux précieux, et minéraux industriels.

En 2015, la compagnie a réalisé un chiffre d'affaires de 444,5 millions de dirhams. La CMT possède 13 concessions, 18 permis miniers et 35 permis de recherche. Elle ambitionne d’être un leader dans la production du plomb au Maroc et d’atteindre une plus grande taille dans la production des métaux précieux.

La BERD investit au Maroc depuis 2012, et a injecté à ce jour près de 766 millions d’euros dans 27 projets. Elle a également fourni une assistance technique à plus de 230 petites et moyennes entreprises dans le Royaume.