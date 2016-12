Deux pro-séparatistes refoulés de Laâyoune

Deux Espagnols soupçonnés de liens avec les séparatistes ont été expulsés du Maroc au moment même de leur arrivée à l’aéroport Hassan1er de Laâyoune. Ils avaient l’intention de participer à des manifestations et de s’entretenir avec des séparatistes de l’intérieur.

Selon des sources informées, les autorités de cette ville sont intervenues pour les expulser après avoir décelé la véritable raison de leur présence au Maroc. Après investigations, il s’est, en effet, avéré qu’ils étaient inscrits comme avocats aux barreaux espagnols et qu’ils sont connus pour leur soutien aux séparatistes.

De fait, ils ont choisi de faire coïncider leur visite avec la tenue d’une audience de la Cour d’appel relative au dossier de trois sympathisants du Polisario, accusés d’agression contre les forces d’ordre au cours d’une manifestation au quartier Hay Aouda à Laâyoune. Mais en réalité, ces deux Espagnols sont venus au Maroc pour participer à des manifestations et tenir des réunions avec ceux qui se font appeler séparatistes de l’intérieur.

Les mêmes sources indiquent que ces deux Espagnols ont tenté, avec le soutien du Polisario et de l’Algérie, de semer la zizanie dans la ville de Laâyoune. Ils sont également accusés d’avoir incité à la violence contre les forces de l’ordre.

A.E.K