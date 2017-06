Deux institutionnels internationaux souscrivent au Green Bond de la BCP

Suite à l’autorisation de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), la Banque centrale populaire (BCP) vient d’annoncer la souscription à son Green Bond par deux institutionnels internationaux de tout premier plan, pour un montant total de 135 millions d’euros (1,5 milliard de dirhams) assorti d’une maturité de 10 ans.

Cette importante émission de Green Bond en euro, qui constitue une première dans le secteur bancaire africain, est souscrite par IFC, membre du Groupe de la Banque mondiale, et Proparco, filiale de l’Agence française de développement (AFD) dédiée au secteur privé, pour des montants respectifs de 100 et de 35 millions d’euros, souligne la BCP dans un communiqué parvenu à la MAP. La conformité du Green Bond BCP a été certifiée par Green Investment Bank (GIB), prestigieux organisme de renommée internationale, relève la même source.

A la suite de la signature des contrats de souscription, Abdeslam Bennani, DGA en charge de la Banque d'investissement et de financement à la BCP, a déclaré: "Il s'agit d'une opération stratégique qui marque, d'une part, notre positionnement de banque pionnière en matière de financement de projets d'énergie renouvelable et, d'autre part, témoigne de la confiance dont jouit le Groupe BCP auprès des plus grandes institutions financières internationales".

Les fonds levés à travers cette importante émission sont destinés à refinancer des projets d’énergie renouvelable marocains présentant des avantages environnementaux qui visent notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre, précise le communiqué. Cette opération de Green Bond inédite dans le secteur bancaire africain, confirme, selon la BCP, l'ambition du Groupe de devenir un acteur de référence du développement durable et traduit son engagement en matière de financement des activités à faible empreinte carbone, un domaine dans lequel le Groupe a inscrit à son actif plusieurs opérations de financement de projets de grande envergure.