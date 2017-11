Détermination du Maroc à soutenir le développement de l’investissement en Afrique

La secrétaire d'Etat chargée du Commerce extérieur, Rkia Derham, a souligné, jeudi à Abuja, la détermination du Maroc, sous la vision éclairée de S.M le Roi Mohammed VI, à soutenir toutes les actions en faveur du développement de l’investissement et du commerce en Afrique, dans un esprit de co-développement et de partage de la prospérité.

Elle a mis en exergue, dans son intervention au Forum de haut niveau, qui se tient du 2 au 3 novembre à Abuja, sous le thème "Facilitation du commerce et les investissements pour le développement", la politique nationale d’encouragement des investissements.

Elle a également souligné la nécessité de multiplier les efforts et de renforcer les synergies entre acteurs publics et privés pour accroître la part d’Afrique dans les flux commerciaux et d’investissements mondiaux.

La secrétaire d’Etat a, par ailleurs, mis l’accent sur l’intérêt d’œuvrer pour tirer le meilleur profit de l’ouverture des marchés mondiaux, en faisant prévaloir la dimension développement dans les actions entreprises pour le développement du commerce et les investissements entre pays africains.

Ce Forum organisé conjointement par l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la Communauté économique du développement de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et le ministère du Commerce et de l’Industrie de la République Fédérale du Nigeria, réunit plusieurs ministres africains en charge du commerce et des investissements, le directeur général de l’OMC, le président de la CEDEAO et plusieurs autres décideurs de pays membres de l’OMC, en plus des opérateurs privés.

En marge de ce Forum, Rkia Derham a eu des entretiens bilatéraux avec plusieurs ministres des pays représentés à cette réunion, qui ont porté sur les voies et moyens de renforcer les concertations au niveau multilatéral sur les questions du commerce et d'investissements.

Elle s’est également entretenue avec le président de la Commission de la CEDEAO, Alain Marcel de Souza.

L’organisation de cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la poursuite du dialogue lancé au niveau de l’OMC et au niveau africain sur le rôle du commerce et des investissements comme vecteurs incontournables pour un développement rapide et durable pour le continent.